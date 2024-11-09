Бывший мэр Белгорода Галдун получил новую работу на рынках

Компания зарегистрирована 24 октября 2024 года в муниципальном округе Таганский. Бенефициар и единственный владелец Елена Серова. Она же является и владельцем ООО «Новый рынок» в Тамбове, где с августа 2023 года директором работает Юрий Галдун.