Бывший мэр Белгорода Галдун получил новую работу на рынках

Posted 9 ноября, 18:43
Published 9 ноября, 18:43
Modified 9 ноября, 18:46
Updated 9 ноября, 18:46
Бывший глава администрации Белгорода Юрий Галдун назначен генеральным директором ООО УК «Современные рынки» в Москве.
Компания зарегистрирована 24 октября 2024 года в муниципальном округе Таганский. Бенефициар и единственный владелец Елена Серова. Она же является и владельцем ООО «Новый рынок» в Тамбове, где с августа 2023 года директором работает Юрий Галдун.
Серова также владеет «Белгипрорудой», УК «Консалтинг и право», частной охранной организацией «Скорпион» и «Центром экспертизы и сертификации» в Белгороде, до 2021 года владела 50% ООО «Дары Белогорья» до возвращения туда задержанного за дачу взятки Теюба Гусейнова.
Юрий Галдун возглавлял мэрию Белгорода с апреля 2019 по октябрь 2021 года, до этого был генеральным директором ООО «Белая птица — Белгород» и главой администрации Белгородского района, а также возглавлял департамент ЖКХ правительства Белгородской области.