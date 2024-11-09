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Posted 9 ноября, 18:43

Published 9 ноября, 18:43

Modified 9 ноября, 18:46

Updated 9 ноября, 18:46

Бывший мэр Белгорода Галдун получил новую работу на рынках

Бывший мэр Белгорода Галдун получил новую работу на рынках

9 ноября 2024, 18:43
Фото: страница Юрия Галдуна в соцсети.
Сюжет
Новости Белгорода
Юрий Галдун назначен директором созданного в ноябре ООО в Москве.

Бывший глава администрации Белгорода Юрий Галдун назначен генеральным директором ООО УК «Современные рынки» в Москве.

Компания зарегистрирована 24 октября 2024 года в муниципальном округе Таганский. Бенефициар и единственный владелец Елена Серова. Она же является и владельцем ООО «Новый рынок» в Тамбове, где с августа 2023 года директором работает Юрий Галдун.

Серова также владеет «Белгипрорудой», УК «Консалтинг и право», частной охранной организацией «Скорпион» и «Центром экспертизы и сертификации» в Белгороде, до 2021 года владела 50% ООО «Дары Белогорья» до возвращения туда задержанного за дачу взятки Теюба Гусейнова.

Юрий Галдун возглавлял мэрию Белгорода с апреля 2019 по октябрь 2021 года, до этого был генеральным директором ООО «Белая птица — Белгород» и главой администрации Белгородского района, а также возглавлял департамент ЖКХ правительства Белгородской области.

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