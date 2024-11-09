bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября, 15:36

Published 9 ноября, 15:36

Modified 9 ноября, 15:38

Updated 9 ноября, 15:38

Александр Канищев

Александр Канищев останется в составе белгородского ФК «Салют» до конца 2025 года

9 ноября 2024, 15:36
Фото: Официальные соцсети ФК «Салют». Александр Канищев

Белгородский ФК «Салют» продлил контракт с Александром Канищевым до 2025 года

Сюжет
Футбол
Александр Канищев подписал новый контракт с ФК «Салют», который продержится до конца 2025 года, после успешного сезона с 27 матчами, 5 голами и 1 голевой передачей, а также после временного ухода в брянское «Динамо» между 2023 и 2024 годами.

Как сообщается на страницах официальных соцсетей футбольного клуба, «Салют» продлил контракт с футболистом Александром Канищевым до конца следующего года.

За текущий сезон в качестве полузащитника спортсмен принял участие в 27 играх, забил пять мячей и сделал один голевой пас, отмечают в ФК «Салют», за который белгородский спортсмен играет уже четвёртый год. Александр Канищев был участником «Салюта» с 2021 по 2023 года, далее перешёл в брянский «Динамо». Зимой мужчина вернулся в белгородский клуб.

На последнем этапе турнира в чемпионате России во втором лиге Б, футбольная команда «Салют» играла против московской команды «Строгино», держась на четвёртом месте. Гости — на 11-м.

В погоне за «Космосом»: «Салют Белгород» одержал вторую победу подряд
Узнать подробнее
Читайте также:
Не хватило грамотности: главный тренер белгородского «Салюта» извинился за чемпионатБелгородский «Салют» сыграл вничью с лидером футбольного чемпионата из ВладивостокаВзяли реванш: белгородский «Салют» удачно встретился с «Квантом» из Обнинска
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Футбол#Новости Белгорода#Белгород#Полузащитник#Александр Канищев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика