Александр Канищев останется в составе белгородского ФК «Салют» до конца 2025 года

Posted 9 ноября, 15:36
Published 9 ноября, 15:36
Modified 9 ноября, 15:38
Updated 9 ноября, 15:38
Как сообщается на страницах официальных соцсетей футбольного клуба, «Салют» продлил контракт с футболистом Александром Канищевым до конца следующего года.
За текущий сезон в качестве полузащитника спортсмен принял участие в 27 играх, забил пять мячей и сделал один голевой пас, отмечают в ФК «Салют», за который белгородский спортсмен играет уже четвёртый год. Александр Канищев был участником «Салюта» с 2021 по 2023 года, далее перешёл в брянский «Динамо». Зимой мужчина вернулся в белгородский клуб.
На последнем этапе турнира в чемпионате России во втором лиге Б, футбольная команда «Салют» играла против московской команды «Строгино», держась на четвёртом месте. Гости — на 11-м.