Александр Канищев останется в составе белгородского ФК «Салют» до конца 2025 года

За текущий сезон в качестве полузащитника спортсмен принял участие в 27 играх, забил пять мячей и сделал один голевой пас, отмечают в ФК «Салют», за который белгородский спортсмен играет уже четвёртый год. Александр Канищев был участником «Салюта» с 2021 по 2023 года, далее перешёл в брянский «Динамо». Зимой мужчина вернулся в белгородский клуб.