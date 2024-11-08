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Posted 8 ноября, 06:12

Published 8 ноября, 06:12

Modified 8 ноября, 06:14

Updated 8 ноября, 06:14

Владимир Якушев вошёл в наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества»

Владимир Якушев вошёл в наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества»

8 ноября 2024, 06:12
Фото: Вслух.
Президент подписал указ, он уже вступил в законную силу.

Президент Владимир Путин подписал указ о включении первого заместителя председателя Совета Федерации Владимира Якушева в наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества». Кроме него, туда вошли министр спорта Михаил Дегтярёв и митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

В этом же документе отмечено исключение из состава наблюдательного совета фонда бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и в двух эпизодах растраты, а также ещё нескольких человек.

Соответствующий указ президента России опубликован и вступил в силу.

Владимир Путин своим указом включил в наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» министра спорта Михаила Дегтярева, митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла и первого заместителя председателя Совфеда Владимира Якушева.

Глава государства этим же документом исключил из состава наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, а также в двух эпизодах растраты.

«Исключить Иванова Т. В., Матыцина О. В., Пантелеимона (Шатова А.В.) и Турчака А.А.», — говорится в опубликованном указе президента.

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#Евгений Грицков#Указ#Владимир Якушев#Фонд "Защитники Отечества"
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