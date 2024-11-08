Владимир Якушев вошёл в наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества»

Posted 8 ноября, 06:12
Published 8 ноября, 06:12
Modified 8 ноября, 06:14
Updated 8 ноября, 06:14
Президент Владимир Путин подписал указ о включении первого заместителя председателя Совета Федерации Владимира Якушева в наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества». Кроме него, туда вошли министр спорта Михаил Дегтярёв и митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
В этом же документе отмечено исключение из состава наблюдательного совета фонда бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и в двух эпизодах растраты, а также ещё нескольких человек.
Соответствующий указ президента России опубликован и вступил в силу.
Владимир Путин своим указом включил в наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» министра спорта Михаила Дегтярева, митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла и первого заместителя председателя Совфеда Владимира Якушева.
Глава государства этим же документом исключил из состава наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, а также в двух эпизодах растраты.
«Исключить Иванова Т. В., Матыцина О. В., Пантелеимона (Шатова А.В.) и Турчака А.А.», — говорится в опубликованном указе президента.