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Posted 8 ноября, 15:07

Published 8 ноября, 15:07

Modified 8 ноября, 15:07

Updated 8 ноября, 15:07

Шрот — в числе продуктов, которые экспортируют из Белгородской области

В Китай и Литву из Белгородской области вывозят подкарантинную продукцию. О чём речь?

8 ноября 2024, 15:07
Фото: управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям. Шрот — в числе продуктов, которые экспортируют из Белгородской области

Из Белгородской области на экспорт отправили 180 тыс. т подкарантинной продукции

Сюжет
Проверка
С начала года из Белгородской области отправили на продажу в другие страны более 184 тысяч тонн продуктов, которые нужно проверять на болезни растений. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 43 тысячи тонн, сообщили в Россельхознадзоре.

Специалисты в Белгородском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» проверили 8154 образца товаров. Проверяли их по правилам, которые установили страны, куда их отправляли.

Чаще всего на экспорт шли свекловичный жом, соевое масло, подсолнечный и соевый шрот, соевая оболочка, ячменный солод, коробки из гофрокартона и древесный упаковочный материал.

Китай и Литва купили 41,6 тысячи тонн свекловичного жома. Также в КНР отправили 13,3 тысячи тонн соевого масла. 23,2 тысячи тонн соевого шрота увезли в Беларусь и Узбекистан.

Из Белгородской области в Китай отправили более 13 тонн мяса
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Проверка#Беларусь#Экспорт#Узбекистан#Китай#Белгород#Литва
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