В Китай и Литву из Белгородской области вывозят подкарантинную продукцию. О чём речь?

Posted 8 ноября, 15:07
Published 8 ноября, 15:07
Modified 8 ноября, 15:07
Updated 8 ноября, 15:07
Специалисты в Белгородском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» проверили 8154 образца товаров. Проверяли их по правилам, которые установили страны, куда их отправляли.
Чаще всего на экспорт шли свекловичный жом, соевое масло, подсолнечный и соевый шрот, соевая оболочка, ячменный солод, коробки из гофрокартона и древесный упаковочный материал.
Китай и Литва купили 41,6 тысячи тонн свекловичного жома. Также в КНР отправили 13,3 тысячи тонн соевого масла. 23,2 тысячи тонн соевого шрота увезли в Беларусь и Узбекистан.