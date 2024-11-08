В Китай и Литву из Белгородской области вывозят подкарантинную продукцию. О чём речь?

Из Белгородской области на экспорт отправили 180 тыс. т подкарантинной продукции

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С начала года из Белгородской области отправили на продажу в другие страны более 184 тысяч тонн продуктов, которые нужно проверять на болезни растений. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 43 тысячи тонн, сообщили в Россельхознадзоре.