Решает не опыт, а карты: россиян нанимают на работу по предсказаниям тарологов

Posted 8 ноября, 11:02
Published 8 ноября, 11:02
Modified 8 ноября, 11:02
Updated 8 ноября, 11:02
Артёму, у которого не вышло с работой из-за таролога, объяснили, что опыт работы им понравился, как и пройденный тест в 99 баллов, однако их предсказатель уверен, что они не сработаются.
«Сказать, что я офонарел, когда увидел это сообщение, это ничего не сказать», — объяснил Артём.
Журналисты «Новых известий» связались с популярным тарологом Дементием Апполоновым, чтобы узнать, как часто его коллеги решают судьбу людей при трудоустройстве. Оказалось, что таких случаев достаточно много.
Но были и другие случаи: например, один футбольный клуб якобы искал таролога, чтобы рассчитать перспективы футболистов, но по факту этого не было. Таким образом они просто заинтересовали публику в матче.
При этом хоть к Апполонову и обращаются бизнесмены по поводу новых сотрудников, в крупных городах у многих компаний уже есть свои астрологи и тарологи. Их консультация происходит по типу детектора лжи: предсказатель узнаёт, что работодатель хочет от будущего сотрудника и что планирует избегать, а затем разбирает каждого потенциального работника.
«Может, например, много зарабатывать, но лениться или подворовывать. Можно посмотреть психотип человека, подходит ему эта работа или нет. У меня постоянно вопросы: подходит мне эта работа или нет? Возьмут меня на работу или не возьмут? Пойти туда или сюда? Какое у меня призвание? Это же обратная сторона», — замечает таролог.
Заработная плата тарологов же может различаться: в сёлах сумма может не превышать 10 тысяч рублей, а в Москве быть больше 300 тысяч.
По результата опроса компании «Битрикс24», услугами тарологов пользовались около 14% бизнесменов и в будущем около 92% из этого количества обратятся к их услугам вновь. На сегодняшний день каждый восьмой россиянин перед принятием важного решения в жизни обратиться сначала к картам Таро.
Ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Смирнов считает, что люди реже стали полагаться на рациональный анализ.
«Мы уходим от логики и здравого смысла, уходим от материалистической картины мира и погружаемся в архаику. Возможно, это и не архаика. Это имеет право на существование, когда каждый индивидуально считает, что это есть. Но когда личные воззрения продуцируются на нормальную экономику, на нормальную сферу занятости, это что-то запредельное», — высказал мнение эксперт.