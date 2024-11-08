bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 11:02

Published 8 ноября, 11:02

Modified 8 ноября, 11:02

Updated 8 ноября, 11:02

Компании всё чаще привлекают к найму работников тарологов

Решает не опыт, а карты: россиян нанимают на работу по предсказаниям тарологов

8 ноября 2024, 11:02
Фото: Изображение Midjourney. Компании всё чаще привлекают к найму работников тарологов

Россияне чаще стали обращаться к тарологам при трудоустройстве работников

Накануне в интернете появилось видео от айтишника, который не смог трудоустроиться из-за проверки тарологом. Оказалось, что такими услугами пользуются около 15% работодателей. «Новые известия» решили выяснить, где и для чего россияне используют предсказателей.

Артёму, у которого не вышло с работой из-за таролога, объяснили, что опыт работы им понравился, как и пройденный тест в 99 баллов, однако их предсказатель уверен, что они не сработаются.

«Сказать, что я офонарел, когда увидел это сообщение, это ничего не сказать», — объяснил Артём.

Журналисты «Новых известий» связались с популярным тарологом Дементием Апполоновым, чтобы узнать, как часто его коллеги решают судьбу людей при трудоустройстве. Оказалось, что таких случаев достаточно много.

Но были и другие случаи: например, один футбольный клуб якобы искал таролога, чтобы рассчитать перспективы футболистов, но по факту этого не было. Таким образом они просто заинтересовали публику в матче.

При этом хоть к Апполонову и обращаются бизнесмены по поводу новых сотрудников, в крупных городах у многих компаний уже есть свои астрологи и тарологи. Их консультация происходит по типу детектора лжи: предсказатель узнаёт, что работодатель хочет от будущего сотрудника и что планирует избегать, а затем разбирает каждого потенциального работника.

«Может, например, много зарабатывать, но лениться или подворовывать. Можно посмотреть психотип человека, подходит ему эта работа или нет. У меня постоянно вопросы: подходит мне эта работа или нет? Возьмут меня на работу или не возьмут? Пойти туда или сюда? Какое у меня призвание? Это же обратная сторона», — замечает таролог.

Заработная плата тарологов же может различаться: в сёлах сумма может не превышать 10 тысяч рублей, а в Москве быть больше 300 тысяч.

По результата опроса компании «Битрикс24», услугами тарологов пользовались около 14% бизнесменов и в будущем около 92% из этого количества обратятся к их услугам вновь. На сегодняшний день каждый восьмой россиянин перед принятием важного решения в жизни обратиться сначала к картам Таро.

Ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Смирнов считает, что люди реже стали полагаться на рациональный анализ.

«Мы уходим от логики и здравого смысла, уходим от материалистической картины мира и погружаемся в архаику. Возможно, это и не архаика. Это имеет право на существование, когда каждый индивидуально считает, что это есть. Но когда личные воззрения продуцируются на нормальную экономику, на нормальную сферу занятости, это что-то запредельное», — высказал мнение эксперт.
Наступит «новый мир»? Безумные предсказания астрологов и нумерологов о конце СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Можно без документов: некоторым белгородцам упростили процесс трудоустройстваС белгородского ИП взыскали 1,7 млн за нелегальное трудоустройство мигрантовГуманитарный отряд РСО и трудоустройство детей — как прошло воскресенье в Белгороде
#Александра Склярова#Общество#Россия#Детекторы#Таролог
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика