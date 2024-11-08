Решает не опыт, а карты: россиян нанимают на работу по предсказаниям тарологов

При этом хоть к Апполонову и обращаются бизнесмены по поводу новых сотрудников, в крупных городах у многих компаний уже есть свои астрологи и тарологи. Их консультация происходит по типу детектора лжи: предсказатель узнаёт, что работодатель хочет от будущего сотрудника и что планирует избегать, а затем разбирает каждого потенциального работника.