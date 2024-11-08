Приговорённый к 13 годам тюрьмы белгородец подал в суд на своего адвоката

Белгородец обратился в суд с иском против своего адвоката, который ранее защищал его интересы по уголовному делу. По словам истца, юрист нарушил его права и законные интересы, из-за чего мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии особого режима, где ему причинили моральные и нравственные страдания.