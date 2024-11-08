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Posted 8 ноября, 17:33

Published 8 ноября, 17:33

Modified 8 ноября, 17:33

Updated 8 ноября, 17:33

Мужчина не смог смириться с приговором суда

Приговорённый к 13 годам тюрьмы белгородец подал в суд на своего адвоката

8 ноября 2024, 17:33
Фото: Изображение Midjourney. Мужчина не смог смириться с приговором суда
Белгородца приговорили к 13 годам лишения свободы за совершение преступления, однако его это не устроило. Мужчина решил, что адвокат плохо защитил его права, поэтому подал иск в суд в надежде взыскать компенсацию. Подробности сообщили на сайте Волоконовского районного суда.

Белгородец обратился в суд с иском против своего адвоката, который ранее защищал его интересы по уголовному делу. По словам истца, юрист нарушил его права и законные интересы, из-за чего мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии особого режима, где ему причинили моральные и нравственные страдания.

Адвокат же иск не признал и объяснил, что сделал всё, от него зависящее.

Суд установил, что юрист выполнил свою профессиональную обязанность в полном объёме и не нарушил права истца на квалифицированную юридическую помощь. Из-за этого белгородцу отказали в удовлетворении требований о взыскании компенсации морального вреда.

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#Александра Склярова#Приговор#Общество#Белгородская область#Белгород#Адвокат
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