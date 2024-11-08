«Попробуют ударить куда-то в Брянск, Белгород»: депутат — о возможных провокациях ВСУ

Posted 8 ноября, 08:19
Published 8 ноября, 08:19
Modified 8 ноября, 08:19
Updated 8 ноября, 08:19
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает, что ВСУ могут устроить новые провокации: например, попробуют прорваться через госграницу на участке в Белгородской или Брянской области.
«Я думаю, Зеленский попробует ударить куда-то в Брянск, Белгород, чтобы показать Европе, что они проникли в Россию, и потребовать ещё больше оружия. Надо очень внимательно охранять нашу границу, потому что они постараются устроить какую-нибудь провокацию», — выразил мнение Колесник.
Колесник объяснил, что украинская армия начала отступление, которое может привести к новой волне ударов по приграничным регионам.