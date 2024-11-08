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Posted 8 ноября, 08:19

Published 8 ноября, 08:19

Modified 8 ноября, 08:19

Updated 8 ноября, 08:19

Белгородцам стоит ожидать новую провокацию со стороны Украины, считает депутат

«Попробуют ударить куда-то в Брянск, Белгород»: депутат — о возможных провокациях ВСУ

8 ноября 2024, 08:19
Фото: Изображение Midjourney. Белгородцам стоит ожидать новую провокацию со стороны Украины, считает депутат

Депутат Госдумы Колесник считает, что ВСУ могут нанести удар по Белгороду

Сюжет
Граница
ВСУ могут попытаться массированно ударить по приграничным регионам России либо попробовать прорваться через границу РФ. Такое мнение журналистам «Ленты.ру» высказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает, что ВСУ могут устроить новые провокации: например, попробуют прорваться через госграницу на участке в Белгородской или Брянской области.

«Я думаю, Зеленский попробует ударить куда-то в Брянск, Белгород, чтобы показать Европе, что они проникли в Россию, и потребовать ещё больше оружия. Надо очень внимательно охранять нашу границу, потому что они постараются устроить какую-нибудь провокацию», — выразил мнение Колесник.

Колесник объяснил, что украинская армия начала отступление, которое может привести к новой волне ударов по приграничным регионам.

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