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Posted 8 ноября, 08:00

Published 8 ноября, 08:00

Modified 8 ноября, 08:01

Updated 8 ноября, 08:01

Последствия удара БПЛА в белгородском Шебекино

По Белгородской области выпустили 31 снаряд и 22 БПЛА: что известно о последствиях?

8 ноября 2024, 08:00
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладковоа. Последствия удара БПЛА в белгородском Шебекино

ВСУ атаковали за сутки пять районов Белгородской области, ранена женщина

Сюжет
Обстрел
Спокойные и тихие дни с начала ноября чередуются для белгородцев с трагичными. Серьёзных происшествий не было и в четверг, ровно до вечера, когда стало известно, что украинский беспилотник атаковал многоэтажку в Шебекино. Есть пострадавшая. О последствиях рассказал губернатор.

В четверг, 7 ноября, Белгородскую область атаковали с помощью 31 снаряда и 22 БПЛА. Из-за удара беспилотника по многоквартирному дому в Шебекино ранена женщина.

Пострадавшую отправили в городскую больницу № 2 Белгорода. Она находится в состоянии средней степени тяжести.

В округе повреждения получили восемь квартир в двух МКД, легковой автомобиль и инфраструктурный объект.

Последствия также есть в Белгородском и Краснояружском районах: в первом повреждены два частных домовладения, а во втором — линия электропередачи. Специалисты на текущий момент восстановили подачу энергии в пяти населённых пунктах муниципалитета.

Под удар также попали Волоконовский район и Грайворонский округ, но там обошлось без последствий.

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