По Белгородской области выпустили 31 снаряд и 22 БПЛА: что известно о последствиях?

ВСУ атаковали за сутки пять районов Белгородской области, ранена женщина

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Спокойные и тихие дни с начала ноября чередуются для белгородцев с трагичными. Серьёзных происшествий не было и в четверг, ровно до вечера, когда стало известно, что украинский беспилотник атаковал многоэтажку в Шебекино. Есть пострадавшая. О последствиях рассказал губернатор.