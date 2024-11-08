По Белгородской области выпустили 31 снаряд и 22 БПЛА: что известно о последствиях?

Posted 8 ноября, 08:00
Published 8 ноября, 08:00
Modified 8 ноября, 08:01
Updated 8 ноября, 08:01
В четверг, 7 ноября, Белгородскую область атаковали с помощью 31 снаряда и 22 БПЛА. Из-за удара беспилотника по многоквартирному дому в Шебекино ранена женщина.
Пострадавшую отправили в городскую больницу № 2 Белгорода. Она находится в состоянии средней степени тяжести.
В округе повреждения получили восемь квартир в двух МКД, легковой автомобиль и инфраструктурный объект.
Последствия также есть в Белгородском и Краснояружском районах: в первом повреждены два частных домовладения, а во втором — линия электропередачи. Специалисты на текущий момент восстановили подачу энергии в пяти населённых пунктах муниципалитета.
Под удар также попали Волоконовский район и Грайворонский округ, но там обошлось без последствий.