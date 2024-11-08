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Posted 8 ноября, 16:36

Published 8 ноября, 16:36

Modified 8 ноября, 16:36

Updated 8 ноября, 16:36

Теперь жителю Орловской области предстоят исправительные работы

Орловец будет 260 часов «исправляться» за оскорбление белгородского полицейского

8 ноября 2024, 16:36
Фото: Изображение Midjourney. Теперь жителю Орловской области предстоят исправительные работы
Сюжет
Уголовное дело
Мужчину остановили в Грайвороне за пьяное вождение, за что тот начал оскорблять полицейского. За такое поведение в отношении него возбудили уголовное дело, а в наказание назначили прохождение исправительных работ, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В июле 2024 года инспектор ДПС остановил на одной из улица Грайворона машину, за рулём которой был 40-летний житель Орловской области. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому на законные требования полицейского начал реагировать агрессивно: он начал оскорблять представителя власти, используя при этом нецензурную брань.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Суд назначил обвиняемому наказание в виде 260 часов обязательных работ.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

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