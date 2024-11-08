Орловец будет 260 часов «исправляться» за оскорбление белгородского полицейского

В июле 2024 года инспектор ДПС остановил на одной из улица Грайворона машину, за рулём которой был 40-летний житель Орловской области. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому на законные требования полицейского начал реагировать агрессивно: он начал оскорблять представителя власти, используя при этом нецензурную брань.