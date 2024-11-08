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Posted 8 ноября, 17:23

Published 8 ноября, 17:23

Modified 11 ноября, 15:24

Updated 11 ноября, 15:24

Насколько опасен совместный сон с ребёнком?

Насколько опасен совместный сон с ребёнком?

8 ноября 2024, 17:23
Сюжет
Дети
Многие родители новорождённых часто сталкиваются с сильной усталостью. Можно ли спать вместе со своими детьми и насколько это опасно? Ответил Доктор Харви Карп.

Недосыпание часто становится предметом шуток в интернете, когда мамы и папы рассказывают забавные истории о том, как случайно чистят зубы солнцезащитным кремом или путают сок с кофе. Однако хроническая усталость — это не просто развлечение. Она может привести к серьезным ошибкам, таким как оставление ребёнка в машине или оставить включенную плиту. Также усталость вызывает у родителей раздражительность, депрессию и другие негативные последствия.

Ребёнок может умереть

В поисках решения проблемы сна многие родители начинают спать с ребёнком в одной постели, кладут его на себе на живот или используют мягкие игрушки и большие одеяла в его кроватке. Малыш должен спать один, на спине, в своей кроватке. В большинстве случаев дети, спящие с родителями, находятся в безопасности. Однако, к сожалению, есть и трагические случаи. Мало кто знает, что из-за совместного сна родителей с младенцами, погибают примерно 3400 детей ежегодно. И за последние 25 лет изменения практически не наблюдаются.

Для минимизации рисков совместного сна необходимо соблюдать несколько важных правил: исключить подушки и объёмные одеяла, не курить рядом с ребёнком, не допускать перегрева и не спать с ребёнком в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Однако даже при соблюдении всех этих мер не всегда удаётся избежать проблем.

Фото: 1MI

Почему спать вместе с малышом — опасно?

Многие считают совместный сон с малышом способом укрепления связи с ребенком, но с другой — это может быть опасно, если не соблюдать правила безопасности. Одна из серьезных проблем, которая возникает при совместном сне, — это риск удушья.

Одно исследование, проведённое в Новой Зеландии, показало, что дети, спящие с родителями, проводят около часа каждую ночь с закрытым лицом, когда одеяло случайно накрывает их. Кроме того, эти дети часто спят на боку, а не на спине, что увеличивает риски.

Усталость родителей является не менее важным фактором. Недостаток сна влияет на мозг так же, как и алкоголь. Исследования показывают, что сон менее шести часов ночью удваивает риск серьёзной аварии, а сон менее четырёх часов увеличивает его в 11 раз. Когда родители сильно устали, даже небольшое движение может привести к трагедии.

Однако усталость не означает небрежность. Родители, переживающие за безопасность своего малыша, зачастую идут на риск из-за необходимости выспаться. Ожидаемая помощь от семьи и друзей могла бы помочь избежать таких ситуаций, но, к сожалению, многие родители остаются без поддержки.

Что же можно сделать, чтобы и выспаться, и обеспечить безопасность малыша?

Хотя желание спать с ребёнком понятно, родителям не нужно выбирать между безопасностью малыша и собственным сном. С правильной поддержкой можно избежать ошибок, вызванных хронической усталостью, и обеспечить безопасность и комфорт для всей семьи.

Использование устройства SNOO. Это специальная кроватка, которая безопасно успокаивает малыша с помощью плавных движений, пеленания и белого шума. Она помогает детям спать более продолжительное время и позволяет родителям немного расслабиться.

Улучшаем сон малыша. Некоторые исследования показывают, что использование белого шума, покачивания и правильного пеленания помогает улучшить сон младенца и снижает риски ССИД (необъяснимой смерти младенцев). Однако важно соблюдать осторожность: например, громкость белого шума должна быть ниже 65-70 дБ.

Распределяйте ночные обязанности. Если у вас есть партнёр, договоритесь о том, как вы будете чередовать ночные дежурства. Например, один из родителей может быть ответственным за первую половину ночи, а другой — за вторую.

Держите ребёнка рядом, но в его собственной безопасной кроватке. Американская академия педиатрии рекомендует, чтобы в первые шесть месяцев ребёнок спал в комнате с родителями, но в своей кроватке или люльке. Это поможет вам не только спокойнее спать, но и быстрее укладывать ребёнка после кормления.

Источник: esquire.com

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