Насколько опасен совместный сон с ребёнком?

В поисках решения проблемы сна многие родители начинают спать с ребёнком в одной постели, кладут его на себе на живот или используют мягкие игрушки и большие одеяла в его кроватке. Малыш должен спать один, на спине, в своей кроватке. В большинстве случаев дети, спящие с родителями, находятся в безопасности. Однако, к сожалению, есть и трагические случаи. Мало кто знает, что из-за совместного сна родителей с младенцами, погибают примерно 3400 детей ежегодно. И за последние 25 лет изменения практически не наблюдаются.