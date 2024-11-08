bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 07:01

Published 8 ноября, 07:01

Modified 8 ноября, 07:01

Updated 8 ноября, 07:01

Системы оповещения установили в Белгородской области для информирования жителей об обстрелах

Кому-то за день, кому-то — за 10: как в Белгородской области ремонтируют сирены

8 ноября 2024, 07:01
Фото: Изображение Midjourney. Системы оповещения установили в Белгородской области для информирования жителей об обстрелах

700 систем оповещения установили в Белгородской области в 2024 году

Сюжет
Новости Белгорода
С начала текущего года в регионе установили 700 систем оповещения. На это потратили 450 млн рублей. Территорию семи приграничных муниципалитетов удалось покрыть на 100%. В приоритете — следить за их эксплуатацией. Губернатор рассказал, куда обращаться, если устройство сломалось.

В 2024 году в Белгородской области установили 700 систем оповещения. На эти цели направили 450 млн рублей.

Всего в Белгородской области установлено 1,5 тысячи оконечных устройств. Вячеслав Гладков сказал, что это самая высокая плотность в России. Осталось только следить за тем, чтобы все из них исправно работали.

«Например, не так давно в Грайворонском округе, в Дунайке, жители пожаловались, что не работает система оповещения — в течение суток её отремонтировали», — привёл пример губернатор.

Если жители слышат, что какое-то устройство не сработало во время объявления воздушной тревоги, их просят незамедлительно сообщить об этом в органы муниципальной власти, правительство области или в МЧС. Специалисты как можно скорее возьмутся за восстановление, подчеркнул Гладков.

Напомним, недавно жители села Красный Октябрь пожаловались, что у них десять дней не работает сирена, а в это время «Ростелеком» и чиновники пытаются «спихнуть» ответственность друг на друга.

Нет времени укрыться: в обстреливаемом селе под Белгородом 10 дней не работает сирена
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области сирена прозвучала дважды с разницей в 11 минут, сработала ПВОСирена ракетной угрозы: опасна ли для психики детей? Отвечает психолог«Дети получают аномалии развития»: экс-депутат предложил отключить сирены
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Ремонт#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Сирена#Системы оповещения#Ракетная опасность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика