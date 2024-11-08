Кому-то за день, кому-то — за 10: как в Белгородской области ремонтируют сирены

Posted 8 ноября, 07:01
Published 8 ноября, 07:01
Modified 8 ноября, 07:01
Updated 8 ноября, 07:01
В 2024 году в Белгородской области установили 700 систем оповещения. На эти цели направили 450 млн рублей.
Всего в Белгородской области установлено 1,5 тысячи оконечных устройств. Вячеслав Гладков сказал, что это самая высокая плотность в России. Осталось только следить за тем, чтобы все из них исправно работали.
«Например, не так давно в Грайворонском округе, в Дунайке, жители пожаловались, что не работает система оповещения — в течение суток её отремонтировали», — привёл пример губернатор.
Если жители слышат, что какое-то устройство не сработало во время объявления воздушной тревоги, их просят незамедлительно сообщить об этом в органы муниципальной власти, правительство области или в МЧС. Специалисты как можно скорее возьмутся за восстановление, подчеркнул Гладков.
Напомним, недавно жители села Красный Октябрь пожаловались, что у них десять дней не работает сирена, а в это время «Ростелеком» и чиновники пытаются «спихнуть» ответственность друг на друга.