Кому-то за день, кому-то — за 10: как в Белгородской области ремонтируют сирены

Если жители слышат, что какое-то устройство не сработало во время объявления воздушной тревоги, их просят незамедлительно сообщить об этом в органы муниципальной власти, правительство области или в МЧС. Специалисты как можно скорее возьмутся за восстановление, подчеркнул Гладков.