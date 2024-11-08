«Домклик»: В РФ после пика туризма стали падать цены на краткосрочный съем жилья

Также стоит отметить, что незначительный рост цен зафиксирован в середине осени в Ростове-на-Дону, в Красноярске (в обоих — на 4%), в Калининграде (на 2%), где, согласно комментарию экспертов, рынок пока находится на стадии формирования. В этих городах закономерности ценообразования на рынке пока неопределимы из-за колебаний усредненных цен (за последние месяцы на этих территориях в несколько раз увеличилось число бронирований).