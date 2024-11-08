bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 07:40

Published 8 ноября, 07:40

Modified 8 ноября, 07:40

Updated 8 ноября, 07:40

«Домклик»: В РФ после пика туризма стали падать цены на краткосрочный съем жилья

«Домклик»: В РФ после пика туризма стали падать цены на краткосрочный съем жилья

8 ноября 2024, 07:40
Фото: 1MI.
Средняя стоимость посуточной аренды в нашей стране осенью 2024 года составила порядка 3,5 тысячи рублей, согласно заявлению «Домклик». Такие данные взяты на основе статистики сервиса краткосрочной аренды жилья «Домклик24».
Фото: «Домклик»

Сведения, собранные аналитическим центром, показывают, что относительно лета этого года, когда в стране, как и ранее, наблюдался пик туризма, цены на аренду в российских городах упали почти на 10%. «Домклик» уточняет, что в июле, на пике туризма, для собственников характерно завышение цен предложения, пишет newsnn.ru.

Изучив ценообразование по каждому кварталу, в «Домклик» выяснили, что цены на краткосрочную аренду уменьшились не везде. Например, в Краснодаре с наступлением осени наблюдается рост цен (на 15% относительно июльских показателей). Аналитики «Домклик» указывают на то, что осенью в южной части страны продолжается бархатный сезон, в частности, в Краснодарский край по-прежнему съезжаются отдыхающие. Такой высокий спрос заставляет цены расти.

Также стоит отметить, что незначительный рост цен зафиксирован в середине осени в Ростове-на-Дону, в Красноярске (в обоих — на 4%), в Калининграде (на 2%), где, согласно комментарию экспертов, рынок пока находится на стадии формирования. В этих городах закономерности ценообразования на рынке пока неопределимы из-за колебаний усредненных цен (за последние месяцы на этих территориях в несколько раз увеличилось число бронирований).

В перечне востребованных направлений, куда съезжается множество туристов, стабильно находятся Санкт-Петербург, Москва и Казань, в которых, как установлено, с наступлением осенних месяцев цены снижаются (в столице — на 8%, в Северной столице — на 20% и в Казани — на 28%).

«Рынок краткосрочной аренды квартир в наиболее активных городах, таких как Санкт-Петербург, Москва и Казань, отличает ярко выраженная сезонность», — отметил такую тенденцию директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. По его словам, в середине лета, когда спрос возрастает до максимума, рост стоимости краткосрочной аренды может значительно вырасти — на 30%. Наряду с этим Алексей Лейпи считает, что посуточная аренда может также возрасти в цене ближе к Новому году, причем еще сильнее.

Ранее «Домклик» обнародовал аналитику других исследований о состоянии рынка краткосрочной аренды в РФ. Так, стало доступно исследование о том, какие российские города наиболее востребованы для туризма, и статистика посуточной аренды по городам.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика