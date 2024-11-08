«Домклик»: В РФ после пика туризма стали падать цены на краткосрочный съем жилья

Posted 8 ноября, 07:40
Published 8 ноября, 07:40
Modified 8 ноября, 07:40
Updated 8 ноября, 07:40
Сведения, собранные аналитическим центром, показывают, что относительно лета этого года, когда в стране, как и ранее, наблюдался пик туризма, цены на аренду в российских городах упали почти на 10%. «Домклик» уточняет, что в июле, на пике туризма, для собственников характерно завышение цен предложения, пишет newsnn.ru.
Изучив ценообразование по каждому кварталу, в «Домклик» выяснили, что цены на краткосрочную аренду уменьшились не везде. Например, в Краснодаре с наступлением осени наблюдается рост цен (на 15% относительно июльских показателей). Аналитики «Домклик» указывают на то, что осенью в южной части страны продолжается бархатный сезон, в частности, в Краснодарский край по-прежнему съезжаются отдыхающие. Такой высокий спрос заставляет цены расти.
Также стоит отметить, что незначительный рост цен зафиксирован в середине осени в Ростове-на-Дону, в Красноярске (в обоих — на 4%), в Калининграде (на 2%), где, согласно комментарию экспертов, рынок пока находится на стадии формирования. В этих городах закономерности ценообразования на рынке пока неопределимы из-за колебаний усредненных цен (за последние месяцы на этих территориях в несколько раз увеличилось число бронирований).
В перечне востребованных направлений, куда съезжается множество туристов, стабильно находятся Санкт-Петербург, Москва и Казань, в которых, как установлено, с наступлением осенних месяцев цены снижаются (в столице — на 8%, в Северной столице — на 20% и в Казани — на 28%).
«Рынок краткосрочной аренды квартир в наиболее активных городах, таких как Санкт-Петербург, Москва и Казань, отличает ярко выраженная сезонность», — отметил такую тенденцию директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. По его словам, в середине лета, когда спрос возрастает до максимума, рост стоимости краткосрочной аренды может значительно вырасти — на 30%. Наряду с этим Алексей Лейпи считает, что посуточная аренда может также возрасти в цене ближе к Новому году, причем еще сильнее.
Ранее «Домклик» обнародовал аналитику других исследований о состоянии рынка краткосрочной аренды в РФ. Так, стало доступно исследование о том, какие российские города наиболее востребованы для туризма, и статистика посуточной аренды по городам.