Что творится с ценами на куриные яйца в Белгороде после проверок ФАС?

Однако проверка показала, что яйца, наоборот, подешевели: с весны их стоимость в Белгороде снизилась более чем на 20%, сообщает ведомство со ссылкой на Росстат. В конце октября же, когда специалисты и заметили подорожание, оно действительно было, но незначительное — связано оно было с сезонным фактором. В целом же цены на куриные яйца наоборот снизились.