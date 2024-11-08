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Posted 8 ноября, 09:13

Published 8 ноября, 09:13

Modified 8 ноября, 09:15

Updated 8 ноября, 09:15

В Белгороде проверили цены на куриные яйца

Что творится с ценами на куриные яйца в Белгороде после проверок ФАС?

8 ноября 2024, 09:13
Фото: 1MI. В Белгороде проверили цены на куриные яйца

Цены на куриные яйца в магазинах Белгорода снизились на 20%

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Новости Белгорода
Белгородское УФАС в этом году провело проверку ценообразования на куриные яйца, в ходе которой выяснило, подешевел или подорожал этот продукт в регионе. Оказалось, что цены стали ниже.

Специалисты управления Федеральной антимонопольной службы проверили цены на куриные яйца. Поводом стали подозрения в их резком подорожании. Из-за того, что этот продукт пользуется особой популярностью у жителей региона, в УФАС хотели узнать, была ли у подорожания экономическая обоснованность.

Однако проверка показала, что яйца, наоборот, подешевели: с весны их стоимость в Белгороде снизилась более чем на 20%, сообщает ведомство со ссылкой на Росстат. В конце октября же, когда специалисты и заметили подорожание, оно действительно было, но незначительное — связано оно было с сезонным фактором. В целом же цены на куриные яйца наоборот снизились.

Отметим, что в настоящее время наблюдается рост стоимости сливочного масла. Связано это с тем, что заводы по изготовлению корма, находящиеся в приграничных регионах страны, не всегда могут снабжать молочные фермы, из-за чего страдает конечное производство масла.

Кроме того, под Новый год ожидается дефицит мяса индейки.

Как всероссийское подорожание сливочного масла связано с Белгородской областью?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Яйца#Цены#Новости Белгорода#Белгород#Куриные яйца
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