Что творится с ценами на куриные яйца в Белгороде после проверок ФАС?

Posted 8 ноября, 09:13
Published 8 ноября, 09:13
Modified 8 ноября, 09:15
Updated 8 ноября, 09:15
Специалисты управления Федеральной антимонопольной службы проверили цены на куриные яйца. Поводом стали подозрения в их резком подорожании. Из-за того, что этот продукт пользуется особой популярностью у жителей региона, в УФАС хотели узнать, была ли у подорожания экономическая обоснованность.
Однако проверка показала, что яйца, наоборот, подешевели: с весны их стоимость в Белгороде снизилась более чем на 20%, сообщает ведомство со ссылкой на Росстат. В конце октября же, когда специалисты и заметили подорожание, оно действительно было, но незначительное — связано оно было с сезонным фактором. В целом же цены на куриные яйца наоборот снизились.
Отметим, что в настоящее время наблюдается рост стоимости сливочного масла. Связано это с тем, что заводы по изготовлению корма, находящиеся в приграничных регионах страны, не всегда могут снабжать молочные фермы, из-за чего страдает конечное производство масла.
Кроме того, под Новый год ожидается дефицит мяса индейки.