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Posted 8 ноября, 14:45

Published 8 ноября, 14:45

Modified 8 ноября, 14:45

Updated 8 ноября, 14:45

У митрополита Иоанна нет страниц в соцсетях

Белгородцам снова пишет «митрополит Иоанн» и собирает личные данные. Что происходит?

8 ноября 2024, 14:45
Фото: 1MI. У митрополита Иоанна нет страниц в соцсетях

Белгородская епархия снова предупредила жителей об эпизодах мошенничества

Сюжет
Мошенничество
Пользователям из Белгородской области начал писать якобы митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, чтобы вымогать у них персональные данные. Такое происходит уже не в первый раз. Пресс-служба епархии прокомментировала ситуацию.

В епархии заявили, что имя владыки Иоанна используют мошенники. Они представляются митрополитом, чтобы собирать таким образом персональные данные у доверчивых пользователей. Подобное происходит уже не в первый раз.

Епархия напоминает: у митрополита нет страниц в социальных сетях, подобные личные аккаунты ведут злоумышленники. Не нужно отвечать им, лучше сразу заблокировать.

Подобные сообщения могут приходить и от «священнослужителей» Белгородской митрополии. Преступники также просят предоставить какую-то информацию человека о себе, но сохранить переписку в тайне.

«Убедительно просим Вас проявить рассудительность и бдительность и не попадаться на уловки мошенников: поверьте, ни митрополиту Иоанну, ни священникам от вас не требуется никакая личная информация», — подытожили в пресс-службе.
«Митрополит Иоанн» начал вымогать персональные данные у белгородцев в соцсетях
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