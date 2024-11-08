Белгородцам снова пишет «митрополит Иоанн» и собирает личные данные. Что происходит?

Posted 8 ноября, 14:45
Published 8 ноября, 14:45
Modified 8 ноября, 14:45
Updated 8 ноября, 14:45
В епархии заявили, что имя владыки Иоанна используют мошенники. Они представляются митрополитом, чтобы собирать таким образом персональные данные у доверчивых пользователей. Подобное происходит уже не в первый раз.
Епархия напоминает: у митрополита нет страниц в социальных сетях, подобные личные аккаунты ведут злоумышленники. Не нужно отвечать им, лучше сразу заблокировать.
Подобные сообщения могут приходить и от «священнослужителей» Белгородской митрополии. Преступники также просят предоставить какую-то информацию человека о себе, но сохранить переписку в тайне.
«Убедительно просим Вас проявить рассудительность и бдительность и не попадаться на уловки мошенников: поверьте, ни митрополиту Иоанну, ни священникам от вас не требуется никакая личная информация», — подытожили в пресс-службе.