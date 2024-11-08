Белгородцам снова пишет «митрополит Иоанн» и собирает личные данные. Что происходит?

Белгородская епархия снова предупредила жителей об эпизодах мошенничества

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Пользователям из Белгородской области начал писать якобы митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, чтобы вымогать у них персональные данные. Такое происходит уже не в первый раз. Пресс-служба епархии прокомментировала ситуацию.