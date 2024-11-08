Атака дрона на МКД, застрявший кот и цемзавод: что обсуждали белгородцы на неделе

Напомним, в 2023 году выявили около 30 нарушений экологических норм на цемзаводе. Бывший генеральный директор Эдуард Андросов пытался скрыть нарушения, передав взятку заместителю директора Росприроднадзора, но был задержан и приговорён к 7 годам условного срока и штрафу в миллион рублей. Глава ЦЛАТИ Елена Алёнина, участвовавшая в передаче денег, получила пять лет условного срока, штраф в 500 тысяч рублей и запрет на занятие определённых должностей на 2,5 года.