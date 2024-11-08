Атака дрона на МКД, застрявший кот и цемзавод: что обсуждали белгородцы на неделе

Posted 8 ноября, 13:21
Published 8 ноября, 13:21
Modified 8 ноября, 13:23
Updated 8 ноября, 13:23
Рабочая неделя 5 ноября началась с атаки дрона на многоквартирный дом в Белгороде. Пострадало три человека.
Один из них получил осколочные ранения, другой — отравление продуктами горения. Однако пострадавших спустя два дня стало больше: ещё один мужчина обратился в больницу самостоятельно. У него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму, рассказал Вячеслав Гладков.
Напомним, что 5 ноября беспилотник врезался в многоквартирный дом в микрорайоне Новая жизнь. По информации, Telegram-канала Mash, многоквартирный дом атаковали с помощью испанского БПЛА Columba. Columba — это небольшой дрон, его ширина составляет два метра, а вес — всего 10 килограммов. Однако он способен пробить железобетонную плиту толщиной до 50 сантиметров и пролететь расстояние в 270 километров со скоростью до 140 км/ч.
Росприроднадзор оценил ущерб, нанесённый атмосфере из-за несоблюдения экологических норм на АО «Белгородский цемент» — 51,6 миллиона рублей. Компания может добровольно возместить ущерб или его взыщут через суд.
Напомним, в 2023 году выявили около 30 нарушений экологических норм на цемзаводе. Бывший генеральный директор Эдуард Андросов пытался скрыть нарушения, передав взятку заместителю директора Росприроднадзора, но был задержан и приговорён к 7 годам условного срока и штрафу в миллион рублей. Глава ЦЛАТИ Елена Алёнина, участвовавшая в передаче денег, получила пять лет условного срока, штраф в 500 тысяч рублей и запрет на занятие определённых должностей на 2,5 года.
В Белгородской области снова выросли цены на продукты, в том числе масло, согласно данным Белгородстата. Наиболее подорожали репчатый лук (на 1,46 рубля до 37,95 рубля за кг), свёкла (с 37,21 до 38,62 рубля за кг) и пшено (с 46,80 до 48,39 рубля за кг). Масло сливочное подорожало с 838,60 до 848,73 рубля за кг.
Также незначительно выросли цены на рыбу, варёную колбасу и помидоры. Снизились цены на курицу, сосиски, подсолнечное масло, соль, пшеничную муку, морковь, свежие огурцы, яблоки и другие продукты. Баранина, хлебные изделия из пшеничной муки и водка остались без изменений.
Роспотребнадзор взял на контроль распространение энтеровируса Коксаки, которым массово заболевают россияне в Турции. Случаи заражения были зафиксированы в девяти регионах страны.
Федеральные СМИ сообщают, что энтеровирус Коксаки был обнаружен в девяти регионах России: Владимирскую, Калужскую, Брянскую, Московскую области, Санкт-Петербург, Москву, Краснодарский край, Татарстан и Удмуртию. Правда, соседнюю с Белгородской областью Брянскую область позже из этого списка убрали, информацию опроверг Роспотребнадзор.
Белгородская область пока не включена в список регионов, где были зафиксированы случаи заболевания вирусом Коксаки. Однако такие случаи в Белгородской области были в 2022 году. Житель Старого Оскола рассказал Бел.Ру о том, как его дети и он переболели вирусом.
История о коте, который застрял в автомобиле на несколько дней во дворе дома №18 по улице Попова, получила завершение.
Редакции Бел.Ру рассказали жители о том, что четвероногого не удалось найти. Владелец машины связался с полицией и направил на место своего друга, у которого были запасные ключи. Он подтвердил, что пушистый уже не в заточении.
Женщина, обратившаяся в редакцию Бел.Ру с этой историей, предположила, что кот смог самостоятельно выбраться из автомобиля после нескольких дней пребывания в нём. Возможно, он прячется в подвале под домом, чтобы прийти в себя после пережитого стресса.