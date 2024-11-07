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Posted 7 ноября, 09:49

Published 7 ноября, 09:49

Modified 7 ноября, 09:51

Updated 7 ноября, 09:51

Сотрудницу белгородской больницы обвинили во взяточничестве

Заведующую лабораторией белгородской больницы поймали на получении взятки в 200 тысяч

7 ноября 2024, 09:49
Фото: 1MI.

Сотрудницу белгородской больницы обвинили во взяточничестве

Сюжет
Коррупция
Сотрудница клинико-диагностической лабораторией хотела помочь за вознаграждение одной компании в Белгороде, сделать этого ей не дал Следком по Белгородской области.

В январе 2021 года заведующая клинико-диагностической лабораторией в Белгороде получила от генерального директора коммерческой организации 200 тысяч рублей. Ей заплатили за предоставление информации о товарах, которые планировалось закупить для лаборатории, и за покровительство организации при участии в аукционе.

Преступление было раскрыто благодаря совместной работе следователей СК РФ и сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгородской области.

Сотрудницу обвинили в незаконном получении крупной суммы денег за лоббирование интересов (ч. 5 ст. 200.5 УК РФ).

Губкинский городской суд приговорил женщину к условному лишению свободы на два года с испытательным сроком один год. Приговор ещё не вступил в законную силу.

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