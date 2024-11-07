Заведующую лабораторией белгородской больницы поймали на получении взятки в 200 тысяч

В январе 2021 года заведующая клинико-диагностической лабораторией в Белгороде получила от генерального директора коммерческой организации 200 тысяч рублей. Ей заплатили за предоставление информации о товарах, которые планировалось закупить для лаборатории, и за покровительство организации при участии в аукционе.