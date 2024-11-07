Заведующую лабораторией белгородской больницы поймали на получении взятки в 200 тысяч

Posted 7 ноября, 09:49
Published 7 ноября, 09:49
Modified 7 ноября, 09:51
Updated 7 ноября, 09:51
В январе 2021 года заведующая клинико-диагностической лабораторией в Белгороде получила от генерального директора коммерческой организации 200 тысяч рублей. Ей заплатили за предоставление информации о товарах, которые планировалось закупить для лаборатории, и за покровительство организации при участии в аукционе.
Преступление было раскрыто благодаря совместной работе следователей СК РФ и сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгородской области.
Сотрудницу обвинили в незаконном получении крупной суммы денег за лоббирование интересов (ч. 5 ст. 200.5 УК РФ).
Губкинский городской суд приговорил женщину к условному лишению свободы на два года с испытательным сроком один год. Приговор ещё не вступил в законную силу.