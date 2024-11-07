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Posted 7 ноября, 11:35

Published 7 ноября, 11:35

Modified 7 ноября, 11:37

Updated 7 ноября, 11:37

Виноваты переработки? Почтальон «Почты России» скончалась прямо на работе

Виноваты переработки? Почтальон «Почты России» скончалась прямо на работе

7 ноября 2024, 11:35
Фото: Мария Грехова. 1MI.
Инциденты со смертями сотрудников прямо на рабочем месте происходят не только в Белгородской области. «Брянские новости» сообщили, что похожий инцидент недавно произошёл в городе Почеп с сотрудницей «Почты России». Что известно?

В городе Почеп Брянской области случилась трагедия: во время работы почтальон «Почты России» внезапно потеряла сознание и скончалась. Об этом сообщила пресс-служба региональной инспекции труда.

По данным ведомства, женщина почувствовала себя плохо, находясь при исполнении обязанностей.

Специальная комиссия под руководством государственного инспектора труда работает, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и выяснить причины смерти.

Недавно белгородская прокуратура расследовала дело о гибели сотрудника водоканала. Виноватых нашли среди руководства предприятия.

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели работника «Алексеевского бекона»
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#Валерия Колесникова#Происшествия#Почта россии#Почтальон#Брянская область#Смерть на работе
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