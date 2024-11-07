Виноваты переработки? Почтальон «Почты России» скончалась прямо на работе

Posted 7 ноября, 11:35
Published 7 ноября, 11:35
Modified 7 ноября, 11:37
Updated 7 ноября, 11:37
В городе Почеп Брянской области случилась трагедия: во время работы почтальон «Почты России» внезапно потеряла сознание и скончалась. Об этом сообщила пресс-служба региональной инспекции труда.
По данным ведомства, женщина почувствовала себя плохо, находясь при исполнении обязанностей.
Специальная комиссия под руководством государственного инспектора труда работает, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и выяснить причины смерти.
Недавно белгородская прокуратура расследовала дело о гибели сотрудника водоканала. Виноватых нашли среди руководства предприятия.