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Posted 7 ноября, 12:17

Published 7 ноября, 12:17

Modified 7 ноября, 12:17

Updated 7 ноября, 12:17

В ЕР поговорили о перезагрузке системы работы со сторонниками

В ЕР поговорили о перезагрузке системы работы со сторонниками

7 ноября 2024, 12:17
Фото: ER.RU.
В центральном исполнительном комитете партии «Единая Россия» в течение двух дней проходил семинар-совещание для представителей региональных советов сторонников из всех регионов России.

Основной акцент в обсуждениях был сделан на создании новой системы взаимодействия сторонников с исполнительными органами партии, а также на их роли в работе «Единой России» и избирательных кампаниях, сообщает mkset.ru.

Временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии Владимир Якушев подчеркнул на пленарном заседании важность института сторонников. Он отметил, что любой желающий попасть в партию должен сначала пройти этот этап.

Якушев также подчеркнул необходимость обновления института сторонников, чтобы четко понимать, какие задачи стоят и какие меры следует принять на местах.

Среди ключевых задач института сторонников выделена поддержка участников специальной военной операции и их семей, в том числе разработка законодательных инициатив. Будучи крупнейшей фракцией в Государственной думе, партия активно поддерживает предложения, поступающие от сторонников на местах.

«Единая Россия» стремится к содействию экономическому развитию даже в условиях действующих санкций против РФ. Владимир Якушев подчеркнул, что партия планирует оказывать поддержку некоммерческим организациям через центр поддержки гражданских инициатив и помощь в участии в грантовых проектах.

Кроме того, Якушев одобрил идеи сторонников по созданию мобильных мастерских, которые будут заниматься протезированием и спортивной реабилитацией. Также предложено продолжать изучение школьного курса «Основы безопасности и защиты Родины». Данные инициативы направлены на поддержку участников специальной военной операции и будут реализованы при содействии Министерства просвещения.

В ходе семинара обсуждались вопросы о сокращении сроков нахождения в статусе сторонника перед вступлением в партию. Якушев отметил, что важно установить четкие критерии для членства, чтобы исключить автоматическое зачисление после полугода.

По сообщению на сайте ER.RU, в завершение совещания Якушев напомнил, что подобные встречи проведены с первичными подразделениями партии и руководителями региональных исполкомов в рамках подготовки к федеральным выборам 2026 года.

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