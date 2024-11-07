В ЕР поговорили о перезагрузке системы работы со сторонниками

Posted 7 ноября, 12:17
Published 7 ноября, 12:17
Modified 7 ноября, 12:17
Updated 7 ноября, 12:17
Основной акцент в обсуждениях был сделан на создании новой системы взаимодействия сторонников с исполнительными органами партии, а также на их роли в работе «Единой России» и избирательных кампаниях, сообщает mkset.ru.
Временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии Владимир Якушев подчеркнул на пленарном заседании важность института сторонников. Он отметил, что любой желающий попасть в партию должен сначала пройти этот этап.
Якушев также подчеркнул необходимость обновления института сторонников, чтобы четко понимать, какие задачи стоят и какие меры следует принять на местах.
Среди ключевых задач института сторонников выделена поддержка участников специальной военной операции и их семей, в том числе разработка законодательных инициатив. Будучи крупнейшей фракцией в Государственной думе, партия активно поддерживает предложения, поступающие от сторонников на местах.
«Единая Россия» стремится к содействию экономическому развитию даже в условиях действующих санкций против РФ. Владимир Якушев подчеркнул, что партия планирует оказывать поддержку некоммерческим организациям через центр поддержки гражданских инициатив и помощь в участии в грантовых проектах.
Кроме того, Якушев одобрил идеи сторонников по созданию мобильных мастерских, которые будут заниматься протезированием и спортивной реабилитацией. Также предложено продолжать изучение школьного курса «Основы безопасности и защиты Родины». Данные инициативы направлены на поддержку участников специальной военной операции и будут реализованы при содействии Министерства просвещения.
В ходе семинара обсуждались вопросы о сокращении сроков нахождения в статусе сторонника перед вступлением в партию. Якушев отметил, что важно установить четкие критерии для членства, чтобы исключить автоматическое зачисление после полугода.
По сообщению на сайте ER.RU, в завершение совещания Якушев напомнил, что подобные встречи проведены с первичными подразделениями партии и руководителями региональных исполкомов в рамках подготовки к федеральным выборам 2026 года.