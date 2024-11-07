В ЕР поговорили о перезагрузке системы работы со сторонниками

Кроме того, Якушев одобрил идеи сторонников по созданию мобильных мастерских, которые будут заниматься протезированием и спортивной реабилитацией. Также предложено продолжать изучение школьного курса «Основы безопасности и защиты Родины». Данные инициативы направлены на поддержку участников специальной военной операции и будут реализованы при содействии Министерства просвещения.