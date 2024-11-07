В Белгородской области 25 пешеходов погибли в ДТП с начала года

Большая часть аварий пришлась на вечер и ночь, когда ухудшается видимость, — 53 происшествия, в которых 41 человек был ранен, а 12 — погибло. Опаснее всего пешеходам переходить нерегулируемые участки, там произошло 80 эпизодов из общего количества наездов — 106.