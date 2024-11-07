В Белгородской области 25 пешеходов погибли в ДТП с начала года

Posted 7 ноября, 08:16
Published 7 ноября, 08:16
Modified 7 ноября, 11:37
Updated 7 ноября, 11:37
С января по октябрь текущего года в регионе произошло 184 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В них пострадали 163 человека, ещё 25 — погибли.
Большая часть аварий пришлась на вечер и ночь, когда ухудшается видимость, — 53 происшествия, в которых 41 человек был ранен, а 12 — погибло. Опаснее всего пешеходам переходить нерегулируемые участки, там произошло 80 эпизодов из общего количества наездов — 106.
Сотрудники автоинспекции зафиксировали 15 726 случаев, когда пешеходы переходили дорогу по проезжей части. 757 человек привлекли к ответственности за отсутствие световозвращающих элементов в тёмное время суток вне населённых пунктов.