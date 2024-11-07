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Posted 7 ноября, 08:16

Published 7 ноября, 08:16

Modified 7 ноября, 11:37

Updated 7 ноября, 11:37

В Белгородской области 25 пешеходов погибли в ДТП с начала года

В Белгородской области 25 пешеходов погибли в ДТП с начала года

7 ноября 2024, 08:16
Фото: 1MI.
Сюжет
Безопасность дорожного движения
За десять месяцев 2024 года более 11 тысяч водителей привлекли к ответственности за непредоставление преимущества на дороге пешеходам. Статистикой поделились в региональном МВД.

С января по октябрь текущего года в регионе произошло 184 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В них пострадали 163 человека, ещё 25 — погибли.

Большая часть аварий пришлась на вечер и ночь, когда ухудшается видимость, — 53 происшествия, в которых 41 человек был ранен, а 12 — погибло. Опаснее всего пешеходам переходить нерегулируемые участки, там произошло 80 эпизодов из общего количества наездов — 106.

Сотрудники автоинспекции зафиксировали 15 726 случаев, когда пешеходы переходили дорогу по проезжей части. 757 человек привлекли к ответственности за отсутствие световозвращающих элементов в тёмное время суток вне населённых пунктов.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Водители#Пешеходы#Автоинспекторы#Безопасность дорожного движения#Несчастные случаи#Дорожно-транспортные происшествия
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