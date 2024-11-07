Стало известно, кто возглавил администрацию Северного в Белгородском районе

Posted 7 ноября 2024, 08:21
Published 7 ноября 2024, 08:21
Modified 7 ноября 2024, 08:23
Updated 7 ноября 2024, 08:23
Администрацию посёлка Северный Белгородского района возглавил Дмитрий Пономарёв. Он начал исполнять обязанности главы с 30 октября текущего года. Данные появились в ЕГРЮЛ.
Чиновник на своей странице в соцсети поблагодарил депутатов поселкового собрания за доверие и поддержку, а также пообещал жителям приложить много усилий и реализовать различные проекты.
Ранее Пономарёв занимал должность главы Крутологского поселения Белгородского района.
Напомним, что с 2018 года посёлок Северный возглавлял Олег Каширин, который покинул пост и стал первым заместителем главы администрации Белгородского района. Временные полномочия главы Северного исполняла Наталья Топоркова.