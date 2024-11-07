Шебекинский округ получил новые автомобили от фонда «Поколение»

Служебные автомобили всего Шебекинского округа сильно пострадали от атак ВСУ. Этот транспорт, который сегодня передаётся нашим приграничным территориям, фактически заменяет и будет высоко эффективен для глав сельских поселений. На решение этой проблемы нам потребовалось менее двух недель. Мы понимали, что это будет не только решение каких-то сложных вопросов, но и чья-то спасённая жизнь. В тех непростых условиях, в которых проживают наши люди, нужно создать максимальные условия, чтобы сохранить жизнь и здоровье жителей Белгородской области. Это самая главная и важная задача и для органов власти, и всего нашего общества, — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.