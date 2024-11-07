Шебекинский округ получил новые автомобили от фонда «Поколение»

Posted 7 ноября, 12:15
Published 7 ноября, 12:15
Modified 7 ноября, 12:17
Updated 7 ноября, 12:17
Автомобили будут использоваться в ближнем приграничье для выполнения служебных задач главами территориальных администраций и оказания помощи жителям, проживающим в непосредственной близости от границы.
«Автомобили повышенной проходимости сегодня нам просто жизненно необходимы. Это и доставка лекарств, и доставка продуктов. Новая Таволжанка — от крайнего дома до государственной границы чуть более 100 метров, Муром — от крайнего дома до государственной границы чуть более 300 метров. И там живут люди, которым мы сегодня обязаны помочь. Поэтому для нас эти автомобили сегодня — просто как палочка-выручалочка», — сказал глава администрации Шебекинского муниципального округа Владимир Жданов.
Это уже не первая подобная помощь от фонда окружной администрации. В августе прошлого года было передано три новых автомобиля повышенной проходимости «Лада» для координации восстановительных работ в самых отдалённых населённых пунктах округа.
Служебные автомобили всего Шебекинского округа сильно пострадали от атак ВСУ. Этот транспорт, который сегодня передаётся нашим приграничным территориям, фактически заменяет и будет высоко эффективен для глав сельских поселений. На решение этой проблемы нам потребовалось менее двух недель. Мы понимали, что это будет не только решение каких-то сложных вопросов, но и чья-то спасённая жизнь. В тех непростых условиях, в которых проживают наши люди, нужно создать максимальные условия, чтобы сохранить жизнь и здоровье жителей Белгородской области. Это самая главная и важная задача и для органов власти, и всего нашего общества, — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.