Первая неделя беременности: как распознать первые признаки и что делать

Posted 7 ноября, 10:15
Published 7 ноября, 10:15
Modified 7 ноября, 10:15
Updated 7 ноября, 10:15
При обсуждении беременности важно различать два вида сроков: акушерский и эмбриональный. Эти два метода отсчёта помогают врачам и будущим мамам ориентироваться на разные этапы развития малыша.
Акушерский срок — это срок, который считают с первого дня последней менструации. Он является стандартом для медицинских расчётов и позволяет врачам установить предполагаемую дату родов, особенно если точная дата зачатия неизвестна. Акушерский срок обычно на две недели больше, чем эмбриональный, так как учитывает дни до овуляции.
Эмбриональный срок отсчитывается от момента зачатия, то есть с момента встречи сперматозоида и яйцеклетки. Этот срок точнее отражает фактический возраст будущего малыша, но его сложнее точно определить, поскольку не всегда известен день овуляции и зачатия.
Первый акушерский месяц включает три недели до зачатия, а, соответственно, первая неделя беременности по эмбриональному сроку — это третья акушерская неделя.
Большинство женщин на этом этапе не ощущают ярко выраженных симптомов, так как организм только начинает перестраиваться. Но некоторые могут замечать первые признаки:
— Усталость и сонливость. Гормональные изменения могут вызвать лёгкую утомляемость.
— Чувствительность груди. Повышенная чувствительность груди и даже болезненность нередко сопровождают ранние сроки.
— Изменение вкусов и восприятия запахов. Возможны непривычные вкусовые предпочтения, даже лёгкая тошнота.
— Эмоциональные колебания. Скачки гормонов влияют на настроение.
Тем не менее, многие из этих признаков также характерны для периода перед менструацией, что может затруднить диагностику.
На первой неделе женщина часто не ощущает серьёзных изменений. Некоторые могут отметить тянущие боли внизу живота и утомляемость, а особо чувствительные женщины замечают резкое обострение восприятия запахов. Гормональные изменения также могут вызывать лёгкую перемену настроения и эмоциональные всплески.
На первой неделе беременности живот внешне остаётся таким же, как и до зачатия. В это время зародыш ещё слишком мал — размер эмбриона не превышает 0,1–0,2 мм. Зигота (первичная клетка) делится, но пока это начальные стадии развития, поэтому изменений фигуры не происходит. Возможно лёгкое вздутие и тянущие боли, однако они связаны с перестройкой организма, а не ростом живота.
На столь ранних сроках сложно подтвердить беременность, так как уровень гормона ХГЧ (хорионического гонадотропина человека) ещё слишком низкий. На первой неделе большинство тестов на беременность не дадут точного результата, но можно дождаться конца первой недели или начала второй, когда высокочувствительные тесты способны показать положительный результат.
— Домашний тест. Рекомендуется проводить его после задержки менструации, чтобы избежать ложного результата.
— Анализ крови на ХГЧ. Это один из самых ранних методов, так как уровень ХГЧ растет быстрее в крови, чем в моче, однако сдавать его лучше не ранее 7–10 дней с момента зачатия.
— УЗИ. Ультразвуковая диагностика на первой неделе бесполезна — эмбрион слишком мал, чтобы быть заметным на УЗИ.
1. Запишитесь на приём к врачу. Врач подтвердит беременность и даст рекомендации по анализам, витаминам и правильному питанию.
2. Начните принимать фолиевую кислоту. Она важна для развития нервной системы плода.
3. Корректируйте образ жизни. Избегайте стрессов, алкоголя, курения, старайтесь правильно питаться и больше отдыхать.
4. Соблюдайте осторожность в физической активности. Умеренная активность полезна, если нет медицинских противопоказаний.
5. Берегите своё здоровье. Избегайте простудных заболеваний и следите за состоянием организма.
Акушер-гинеколог Елена Коллерова ответила на вопросы об особенностях начала беременности.
Что нужно изменить в своей жизни с первой недели беременности?
На первой неделе после зачатия (или на третьей акушерской неделе) многие женщины ещё не подозревают, что беременны. Изменения в организме минимальны, но уже может возникнуть лёгкое кровотечение, вызванное имплантацией эмбриона. Плод пока крошечный, и тесты на беременность, как правило, ещё не дают точного результата, так как уровень ХГЧ остаётся низким.
Женщина, планировавшая беременность, может заранее снизить стрессы, отказаться от алкоголя и курения, избегать чрезмерных физических нагрузок. Также рекомендуется соблюдать режим сна, правильно питаться и больше гулять на свежем воздухе. Эти меры помогут организму подготовиться к здоровой беременности.
Что делать, если случайно выпила алкоголь на первой неделе беременности?
На ранних сроках алкоголь может помешать закреплению эмбриона и оказать негативное влияние на развитие нервной системы плода. Если женщина выпила небольшой бокал вина до того, как узнала о беременности, это, скорее всего, не нанесёт серьёзного вреда. Но, если беременность подтвердилась, важно избегать алкоголя и консультироваться с врачом относительно любых принимаемых лекарств.
В случае приёма медикаментов до подтверждения беременности имеет смысл обсудить это с врачом, чтобы минимизировать возможные риски для развития малыша. Генетическая консультация может быть полезна, особенно если лекарства принимались без учёта возможной беременности.
Нужно ли предохраняться на первой неделе беременности?
Контрацепция на ранних сроках не нужна, так как оплодотворение уже произошло, и организм начинает вырабатывать гормоны, предотвращающие повторное зачатие. Тем не менее, исключения бывают. В редких случаях две яйцеклетки могут созреть почти одновременно и быть оплодотворены сперматозоидами с небольшой разницей во времени, хотя это случается крайне редко.
Если женщина продолжает вести активную половую жизнь с разными партнёрами, рекомендуется использовать презервативы для предотвращения инфекций. ЗППП могут вызвать осложнения и повлиять на беременность. Если такие инфекции обнаруживаются, их обычно начинают лечить после 12 недель беременности, чтобы избежать риска для здоровья малыша.
Источник: kp.ru