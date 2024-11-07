Первая неделя беременности: как распознать первые признаки и что делать

На первой неделе беременности живот внешне остаётся таким же, как и до зачатия. В это время зародыш ещё слишком мал — размер эмбриона не превышает 0,1–0,2 мм. Зигота (первичная клетка) делится, но пока это начальные стадии развития, поэтому изменений фигуры не происходит. Возможно лёгкое вздутие и тянущие боли, однако они связаны с перестройкой организма, а не ростом живота.