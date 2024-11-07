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Posted 7 ноября, 14:42

Published 7 ноября, 14:42

Modified 7 ноября, 14:44

Updated 7 ноября, 14:44

Белгородец планирует уйти на СВО, чтобы избежать тюрьмы

Насмерть сбил человека и ушёл на СВО? Как белгородец пытается избежать срока в тюрьме

7 ноября 2024, 14:42
Фото: 1MI.

Белгородец планирует уйти на СВО, чтобы избежать тюрьмы

Сюжет
Авария
Смертельная авария произошла в Губкине в этот понедельник: пьяный водитель сбил пешехода, а теперь планирует уйти на СВО, чтобы избежать тюремного заключения. Об этом сообщила сестра погибшего в социальных сетях.

В понедельник, 4 ноября, в Губкине произошла смертельная авария: 42-летний пьяный водитель Mercedes-Benz C180 превысил скорость и насмерть сбил 29-летнего пешехода. Погибший шёл по тротуару, когда попал под колёса нетрезвого белгородца.

Сестра молодого парня рассказала, что виновный не раскаивается в содеянном и, чтобы избежать тюремного заключения, планирует уйти на СВО: мужчина якобы звонит родственникам погибших и «хвастает, что идёт защищать Родину».

На обращение белгородки ответил глава Губкинского округа Антон Кулев, который отметил, что подсудимые и обвиняемые могут заключить контракты с Минобороны РФ и сделать с этим ничего нельзя.

«Согласно действующего законодательства, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый вправе заключить контракт с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы. В случае заключения контракта о прохождении военной службы предварительное следствие приостанавливается по основанию предусмотренному п. 3.1 ч.1 ст. 208 УПК РФ. По окончании контракта предварительное следствие возобновляется», — отметил чиновник.
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#Александра Склярова#Белгородская область#Губкин#Авария#Белгород#Автомобильная авария#Зона СВО#Смертельная авария#Антон Кулев
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