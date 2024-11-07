Насмерть сбил человека и ушёл на СВО? Как белгородец пытается избежать срока в тюрьме

Posted 7 ноября, 14:42
Published 7 ноября, 14:42
Modified 7 ноября, 14:44
Updated 7 ноября, 14:44
В понедельник, 4 ноября, в Губкине произошла смертельная авария: 42-летний пьяный водитель Mercedes-Benz C180 превысил скорость и насмерть сбил 29-летнего пешехода. Погибший шёл по тротуару, когда попал под колёса нетрезвого белгородца.
Сестра молодого парня рассказала, что виновный не раскаивается в содеянном и, чтобы избежать тюремного заключения, планирует уйти на СВО: мужчина якобы звонит родственникам погибших и «хвастает, что идёт защищать Родину».
На обращение белгородки ответил глава Губкинского округа Антон Кулев, который отметил, что подсудимые и обвиняемые могут заключить контракты с Минобороны РФ и сделать с этим ничего нельзя.
«Согласно действующего законодательства, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый вправе заключить контракт с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы. В случае заключения контракта о прохождении военной службы предварительное следствие приостанавливается по основанию предусмотренному п. 3.1 ч.1 ст. 208 УПК РФ. По окончании контракта предварительное следствие возобновляется», — отметил чиновник.