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Posted 7 ноября, 14:30

Published 7 ноября, 14:30

Modified 7 ноября, 14:32

Updated 7 ноября, 14:32

На неонатальный скрининг белгородских младенцев выделили 7,5 млн рублей

На неонатальный скрининг белгородских младенцев выделили 7,5 млн рублей

7 ноября 2024, 14:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Белгородские новорождённые смогут пройти обследование для выявления серьёзных заболеваний за счёт средств из федерального бюджета. Что это за обследование?

Власти России направили 7,5 миллионов рублей на проведение неонатального скрининга среди новорождённых в Белгородской области. Информация об этом была опубликована на сайте правовых актов.

Неонатальный скрининг — это процедура обследования младенцев, которая позволяет выявить редкие врождённые генетические заболевания на ранних стадиях.

Всего из федерального бюджета будет выделено около 770 миллионов рублей. Указывается, что средства пойдут на софинансирование масштабного обследования детей в рамках федерального проекта «Обеспечение расширенного неонатального скрининга».

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Здравоохранение#Дети#Россия#Новорождённые#Генетические заболевания#Неонатальный скрининг
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