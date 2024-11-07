На неонатальный скрининг белгородских младенцев выделили 7,5 млн рублей

Posted 7 ноября, 14:30
Published 7 ноября, 14:30
Modified 7 ноября, 14:32
Updated 7 ноября, 14:32
Власти России направили 7,5 миллионов рублей на проведение неонатального скрининга среди новорождённых в Белгородской области. Информация об этом была опубликована на сайте правовых актов.
Неонатальный скрининг — это процедура обследования младенцев, которая позволяет выявить редкие врождённые генетические заболевания на ранних стадиях.
Всего из федерального бюджета будет выделено около 770 миллионов рублей. Указывается, что средства пойдут на софинансирование масштабного обследования детей в рамках федерального проекта «Обеспечение расширенного неонатального скрининга».