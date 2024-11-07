Можно есть не всем: чем опасен популярный дубайский шоколад?

Posted 7 ноября, 08:54
Published 7 ноября, 08:54
Modified 7 ноября, 08:56
Updated 7 ноября, 08:56
Популярный дубайский шоколад состоит из молочного шоколада, фисташковой пасты и теста катаифи, которое готовят из муки, кукурузного крахмала, воды и масла. Десерт с таким сочетанием получается очень вкусным, но опасным.
По словам диетолога Александра Четверикова из Белгородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, чрезмерное потребление этого десерта может негативно сказаться на здоровье людей с избыточной массой тела и нарушениями липидного обмена. Высокое содержание жиров и сахара в этом шоколаде может спровоцировать проблемы с пищеварением, такие как тошнота, изжога, вздутие и нарушение стула.
Если же человеку всё же хочется отведать сладкого, можно обратиться к горькому шоколаду, орехам и бананам.
«Вообще сладкое — это своего рода антидепрессант. Только нужно выбирать продукты не с таким высоким содержанием сахара. Обычный чёрный шоколад — настоящий природный утешитель: он поднимает настроение и улучшает эмоциональный фон. Во-первых, в его составе есть кофе, который обладает тонизирующим эффектом и убирает состояние усталости. А ещё он содержит триптофан — уникальную аминокислоту, из которой в организме образуется серотонин. Его ещё называют гормоном радости», — отметил диетолог.
Триптофан также содержится в сыре, сухофруктах, горохе и фасоли. При этом глюкозу лучше получать из натуральных продуктов, поскольку в таком случае она быстрее достигает головного мозга и стимулирует выработку серотонина. В таком случае можно съесть фрукты, ягоды и овощи.