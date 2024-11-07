Можно есть не всем: чем опасен популярный дубайский шоколад?

По словам диетолога Александра Четверикова из Белгородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, чрезмерное потребление этого десерта может негативно сказаться на здоровье людей с избыточной массой тела и нарушениями липидного обмена. Высокое содержание жиров и сахара в этом шоколаде может спровоцировать проблемы с пищеварением, такие как тошнота, изжога, вздутие и нарушение стула.