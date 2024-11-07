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Posted 7 ноября, 08:54

Published 7 ноября, 08:54

Modified 7 ноября, 08:56

Updated 7 ноября, 08:56

Белгородцам рассказали о вреде популярного дубайского шоколада

Можно есть не всем: чем опасен популярный дубайский шоколад?

7 ноября 2024, 08:54
Фото: 1MI.

Белгородцам рассказали о вреде популярного дубайского шоколада

В СМИ появились сообщения о вреде популярного дубайского шоколада. Этот продукт отличается уникальным составом, который несёт определённые риски для здоровья. Чем именно опасен дубайский шоколад, рассказали врачи.

Популярный дубайский шоколад состоит из молочного шоколада, фисташковой пасты и теста катаифи, которое готовят из муки, кукурузного крахмала, воды и масла. Десерт с таким сочетанием получается очень вкусным, но опасным.

По словам диетолога Александра Четверикова из Белгородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, чрезмерное потребление этого десерта может негативно сказаться на здоровье людей с избыточной массой тела и нарушениями липидного обмена. Высокое содержание жиров и сахара в этом шоколаде может спровоцировать проблемы с пищеварением, такие как тошнота, изжога, вздутие и нарушение стула.

Если же человеку всё же хочется отведать сладкого, можно обратиться к горькому шоколаду, орехам и бананам.

«Вообще сладкое — это своего рода антидепрессант. Только нужно выбирать продукты не с таким высоким содержанием сахара. Обычный чёрный шоколад — настоящий природный утешитель: он поднимает настроение и улучшает эмоциональный фон. Во-первых, в его составе есть кофе, который обладает тонизирующим эффектом и убирает состояние усталости. А ещё он содержит триптофан — уникальную аминокислоту, из которой в организме образуется серотонин. Его ещё называют гормоном радости», — отметил диетолог.

Триптофан также содержится в сыре, сухофруктах, горохе и фасоли. При этом глюкозу лучше получать из натуральных продуктов, поскольку в таком случае она быстрее достигает головного мозга и стимулирует выработку серотонина. В таком случае можно съесть фрукты, ягоды и овощи.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Вред здоровью#Шоколад
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