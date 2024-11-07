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Posted 7 ноября, 14:21

Published 7 ноября, 14:21

Modified 7 ноября, 14:23

Updated 7 ноября, 14:23

Много кабачков с дачи? Приготовьте это простое и очень вкусное блюдо

Много кабачков с дачи? Приготовьте это простое и очень вкусное блюдо

7 ноября 2024, 14:21
Фото: povar.ru.
Фаршированные кабачки по-монастырски — это простой в приготовлении рецепт, который точно не оставит равнодушными вас и ваших близких. Ароматная и сытная начинка порадует любителей и сыра и станет вкусовой изюменкой.

Ингредиенты:

  • Кабачки (среднего размера) — 3-4 шт.
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Рис (отваренный) — 1 стакан
  • Сыр плавленый или твёрдый — 150 г
  • Масло сливочное — 20 г
  • Растительное масло — для обжарки
  • Соль, перец — по вкусу
  • Зелень (укроп, петрушка) — для украшения

Пошаговое приготовление:

  1. Подготовка кабачков. Разрежьте кабачки на части высотой 4-5 см и аккуратно удалите мякоть, формируя стаканчики. Можно также сделать «лодочки», разрезав кабачки вдоль и выскоблив сердцевину.

  2. Начинка. Нарежьте лук кубиками, а морковь натрите на крупной тёрке. Разогрейте растительное масло в сковороде и обжарьте лук с морковью до золотистого цвета. Параллельно отварите рис до полуготовности и дайте ему остыть. Когда лук и морковь будут готовы, добавьте к ним рис и перемешайте. Натёртый или мелко нарезанный сыр смешайте с рисом и овощами.

  3. Фаршировка кабачков. Заполните каждый кабачок приготовленной смесью, слегка утрамбовывая начинку.

  4. Запекание. В форму для запекания выложите кабачки, смажьте их сливочным маслом и при желании добавьте несколько столовых ложек воды или овощного бульона на дно формы для мягкости. Накройте фольгой или крышкой и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 25-30 минут.

  5. Подача. После запекания украсьте фаршированные кабачки свежей зеленью и подавайте горячими. Блюдо можно подавать как самостоятельное или в сочетании с лёгким соусом на основе сметаны и зелени.

Приятного аппетита!

Чем полезны кабачки?

Кабачки — легкий и полезный продукт, который стоит включить в рацион для поддержания здоровья и насыщения организма важными элементами.

1. Низкокалорийность и высокая питательная ценность. Кабачки содержат много воды и при этом практически не дают лишних калорий, что делает их идеальным продуктом для поддержания веса. Благодаря этому они помогают насыщаться без риска переедания.

2. Клетчатка для здоровья кишечника. Кабачки — источник растительных волокон, которые улучшают пищеварение, способствуют очищению организма и поддерживают здоровую микрофлору кишечника, предупреждая застои и дискомфорт.

3. Богатый витаминный состав. В кабачках много витаминов, особенно А, С и группы В, которые укрепляют иммунитет, защищают от вирусов и поддерживают обменные процессы. Это помогает оставаться энергичными и бодрыми в течение дня.

4. Антиоксидантная поддержка. Кабачки содержат каротиноиды, включая лютеин и зеаксантин, которые защищают клетки от разрушительного действия свободных радикалов, а также поддерживают зрение и замедляют старение кожи.

5. Поддержка сердечно-сосудистой системы. Высокое содержание калия в кабачках способствует нормализации артериального давления и снижению нагрузки на сердце. Это помогает поддерживать сосуды в хорошем состоянии и снижает риск возникновения гипертонии.

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