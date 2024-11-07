Много кабачков с дачи? Приготовьте это простое и очень вкусное блюдо

Подготовка кабачков. Разрежьте кабачки на части высотой 4-5 см и аккуратно удалите мякоть, формируя стаканчики. Можно также сделать «лодочки», разрезав кабачки вдоль и выскоблив сердцевину.

Начинка. Нарежьте лук кубиками, а морковь натрите на крупной тёрке. Разогрейте растительное масло в сковороде и обжарьте лук с морковью до золотистого цвета. Параллельно отварите рис до полуготовности и дайте ему остыть. Когда лук и морковь будут готовы, добавьте к ним рис и перемешайте. Натёртый или мелко нарезанный сыр смешайте с рисом и овощами.

Фаршировка кабачков. Заполните каждый кабачок приготовленной смесью, слегка утрамбовывая начинку.

Запекание. В форму для запекания выложите кабачки, смажьте их сливочным маслом и при желании добавьте несколько столовых ложек воды или овощного бульона на дно формы для мягкости. Накройте фольгой или крышкой и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 25-30 минут.