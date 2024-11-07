Много кабачков с дачи? Приготовьте это простое и очень вкусное блюдо

Posted 7 ноября, 14:21
Published 7 ноября, 14:21
Modified 7 ноября, 14:23
Updated 7 ноября, 14:23
Подготовка кабачков. Разрежьте кабачки на части высотой 4-5 см и аккуратно удалите мякоть, формируя стаканчики. Можно также сделать «лодочки», разрезав кабачки вдоль и выскоблив сердцевину.
Начинка. Нарежьте лук кубиками, а морковь натрите на крупной тёрке. Разогрейте растительное масло в сковороде и обжарьте лук с морковью до золотистого цвета. Параллельно отварите рис до полуготовности и дайте ему остыть. Когда лук и морковь будут готовы, добавьте к ним рис и перемешайте. Натёртый или мелко нарезанный сыр смешайте с рисом и овощами.
Фаршировка кабачков. Заполните каждый кабачок приготовленной смесью, слегка утрамбовывая начинку.
Запекание. В форму для запекания выложите кабачки, смажьте их сливочным маслом и при желании добавьте несколько столовых ложек воды или овощного бульона на дно формы для мягкости. Накройте фольгой или крышкой и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 25-30 минут.
Подача. После запекания украсьте фаршированные кабачки свежей зеленью и подавайте горячими. Блюдо можно подавать как самостоятельное или в сочетании с лёгким соусом на основе сметаны и зелени.
Приятного аппетита!
Кабачки — легкий и полезный продукт, который стоит включить в рацион для поддержания здоровья и насыщения организма важными элементами.
1. Низкокалорийность и высокая питательная ценность. Кабачки содержат много воды и при этом практически не дают лишних калорий, что делает их идеальным продуктом для поддержания веса. Благодаря этому они помогают насыщаться без риска переедания.
2. Клетчатка для здоровья кишечника. Кабачки — источник растительных волокон, которые улучшают пищеварение, способствуют очищению организма и поддерживают здоровую микрофлору кишечника, предупреждая застои и дискомфорт.
3. Богатый витаминный состав. В кабачках много витаминов, особенно А, С и группы В, которые укрепляют иммунитет, защищают от вирусов и поддерживают обменные процессы. Это помогает оставаться энергичными и бодрыми в течение дня.
4. Антиоксидантная поддержка. Кабачки содержат каротиноиды, включая лютеин и зеаксантин, которые защищают клетки от разрушительного действия свободных радикалов, а также поддерживают зрение и замедляют старение кожи.
5. Поддержка сердечно-сосудистой системы. Высокое содержание калия в кабачках способствует нормализации артериального давления и снижению нагрузки на сердце. Это помогает поддерживать сосуды в хорошем состоянии и снижает риск возникновения гипертонии.