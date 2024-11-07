Аналитики: рынок рублевых пассивов вырос на 19%

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По итогам десяти месяцев 2024 года общерыночный объем розничных пассивов в рублях вырос не менее чем на 19% и превысил 49 трлн рублей. Портфель розничных сбережений в национальной валюте в ВТБ вырос на 38%, до 8,6 трлн рублей. Такова аналитика банка.