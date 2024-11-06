Ведущие умы России обсудили будущее страны на марафоне «Знание. Первые»

Первый марафон был организован весной 2021 года и с тех пор стал символом обновления Общества «Знание». За это время проведено семь подобных мероприятий, в которых приняли участие более 80 тысяч молодых людей и более 700 спикеров, а трансляции набрали почти 900 миллионов просмотров.