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Posted 6 ноября, 17:08

Published 6 ноября, 17:08

Modified 6 ноября, 17:08

Updated 6 ноября, 17:08

Ведущие умы России обсудили будущее страны на марафоне «Знание. Первые»

Ведущие умы России обсудили будущее страны на марафоне «Знание. Первые»

6 ноября 2024, 17:08
Фото: Российское общество «Знание».
С 4 по 6 ноября в московском комплексе «Манеж» проходил крупный образовательный марафон «Знание.Первые», организованный Российским обществом «Знание».

В рамках мероприятия выступали герои России, выдающиеся представители государственной власти, успешные предприниматели, ученые, деятели культуры, журналисты, спортсмены. Проект поддерживается правительством Москвы.

В День народного единства к марафону присоединились спикеры из разных уголков страны, включая новые регионы. Участники обсуждали темы самореализации, созидания и творческого развития молодежи в России. Молодые люди имели возможность пообщаться с представителями власти, среди которых пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и другие высокопоставленные чиновники. Об этом сообщает 56orb.ru.

Основные темы обсуждений включали внешние вызовы для России, развитие технологий искусственного интеллекта, перспективы российской космонавтики, современное сельское хозяйство, экологически безопасный транспорт будущего, молодежную культуру, инвестирование и навыки планирования собственного будущего. Особое внимание уделили современной истории и героическим поступкам наших соотечественников. О значении защиты Родины рассказали Герой России Сергей Хайрудинов и военные корреспонденты НТВ Алексей Ивлиев и ВГТРК Андрей Руденко.

Генеральным партнером марафона выступила особая экономическая зона «Алабуга», где действуют около 40 предприятий-резидентов и работают более 17 тысяч сотрудников. Программа «100 Лидеров» предоставляет молодым специалистам широкие возможности для карьерного роста.

Первый марафон был организован весной 2021 года и с тех пор стал символом обновления Общества «Знание». За это время проведено семь подобных мероприятий, в которых приняли участие более 80 тысяч молодых людей и более 700 спикеров, а трансляции набрали почти 900 миллионов просмотров.

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