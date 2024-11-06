Вчера прекратил кричать: спасли ли в Белгороде кота, на 4 дня застрявшего в такси?

Хозяйка того самого Renault Logan на место выехать отказалась, а мужчина, которому та сдаёт такси в аренду, не выходит на связь. Вскрыть машину спасатели оказались, т. к. имеют право на это только с разрешения полиции. Последние вовремя приехать на заявку не смогли. О судьбе котика переживают не только знакомые с ним белгородцы с улицы Попова, но и все, кто узнал о случившемся. Читатели Бел.Ру с самого утра интересуются о его состоянии.