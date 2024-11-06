Вчера прекратил кричать: спасли ли в Белгороде кота, на 4 дня застрявшего в такси?

Posted 6 ноября, 08:32
Published 6 ноября, 08:32
Modified 6 ноября, 08:34
Updated 6 ноября, 08:34
Вчера вечером в редакцию Бел.Ру обратилась белгородка с историей о коте. Животное на тот момент уже третий день кричало из-под капота автомобиля. Как говорит женщина, кота во дворе дома №18 на улице Попова все знают и любят, поэтому беспокоятся о жизни и здоровье пушистого, застрявшего там.
Хозяйка того самого Renault Logan на место выехать отказалась, а мужчина, которому та сдаёт такси в аренду, не выходит на связь. Вскрыть машину спасатели оказались, т. к. имеют право на это только с разрешения полиции. Последние вовремя приехать на заявку не смогли. О судьбе котика переживают не только знакомые с ним белгородцы с улицы Попова, но и все, кто узнал о случившемся. Читатели Бел.Ру с самого утра интересуются о его состоянии.
Сегодня обратившаяся в редакцию жительница дома рассказала, что водитель машины находится в Москве, а сотрудники правоохранительных органов всё же на место прибыли:
«Ребята из полицейского наряда — молодцы. Пытались помочь всем, чем могли».
Кроме того, попавший в беду кот «кричать прекратил ещё вчера». По словам женщины, общедворовой питомец сообразительный, поэтому он, скорее всего, смог выбраться из ловушки и убежал прятаться из-за большого стресса.
«Он очень умный. Вероятно, [убежал, прим. ред.] в то непродолжительное время, когда люди разошлись (кто — тепло одеться, кто — занести сумки, потому что шли с работы). Во дворе пока его не видно; из-за пережитого стресса мог спрятаться в подвал, который идёт под всем домом», — пишет белгородка.