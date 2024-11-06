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Posted 6 ноября, 08:32

Published 6 ноября, 08:32

Modified 6 ноября, 08:34

Updated 6 ноября, 08:34

Животные

Вчера прекратил кричать: спасли ли в Белгороде кота, на 4 дня застрявшего в такси?

6 ноября 2024, 08:32
Фото: 1MI. Животные

В Белгороде застрявший под капотом такси кот перестал кричать спустя четыре дня

Сюжет
МЧС
Вчера белгородка рассказала, что на Попова, 18 под капотом авто застрял кот и кричит третий день. Животное во дворе все знают, поэтому решили помочь. Своими силами это сделать не получилось. Хозяева авто на место не приехали. Кот замолчал вчера же. Женщина предположила, что он вылез сам и прячется.

Вчера вечером в редакцию Бел.Ру обратилась белгородка с историей о коте. Животное на тот момент уже третий день кричало из-под капота автомобиля. Как говорит женщина, кота во дворе дома №18 на улице Попова все знают и любят, поэтому беспокоятся о жизни и здоровье пушистого, застрявшего там.

Хозяйка того самого Renault Logan на место выехать отказалась, а мужчина, которому та сдаёт такси в аренду, не выходит на связь. Вскрыть машину спасатели оказались, т. к. имеют право на это только с разрешения полиции. Последние вовремя приехать на заявку не смогли. О судьбе котика переживают не только знакомые с ним белгородцы с улицы Попова, но и все, кто узнал о случившемся. Читатели Бел.Ру с самого утра интересуются о его состоянии.

Сегодня обратившаяся в редакцию жительница дома рассказала, что водитель машины находится в Москве, а сотрудники правоохранительных органов всё же на место прибыли:

«Ребята из полицейского наряда — молодцы. Пытались помочь всем, чем могли».

Кроме того, попавший в беду кот «кричать прекратил ещё вчера». По словам женщины, общедворовой питомец сообразительный, поэтому он, скорее всего, смог выбраться из ловушки и убежал прятаться из-за большого стресса.

«Он очень умный. Вероятно, [убежал, прим. ред.] в то непродолжительное время, когда люди разошлись (кто — тепло одеться, кто — занести сумки, потому что шли с работы). Во дворе пока его не видно; из-за пережитого стресса мог спрятаться в подвал, который идёт под всем домом», — пишет белгородка.
Три дня плачет под капотом: в Белгороде кот застрял в такси
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