В РЭО рассказали, какие компании вошли в реестр утилизаторов отходов

В 2024 году был создан реестр утилизаторов отходов, в который уже вошли 60 организаций. Все они прошли проверку документов и выездную оценку мощностей по переработке отходов и теперь могут оказывать услуги по утилизации упаковки и отходов в рамках РОП.

Проверки проводились с участием экспертов Российского экологического оператора (РЭО). Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что реестр утилизаторов создан в текущем году в рамках реформы РОП и работы по созданию экономики замкнутого цикла. За этот период туда включили 60 предприятий, успешно прошедших все процедуры проверки. По его словам, совокупная мощность этих заводов составляет 4,8 миллиона тонн отходов ежегодно, пишет 56orb.ru. Включенные в реестр компании перерабатывают разные отходы: от аккумуляторов и алюминия до макулатуры, текстиля, нефтепродуктов и электроники. Чтобы попасть в соответствующий список утилизаторов, необходимо подать заявление и документы организации. После проверки пакета бумаг последует выездная оценка производства. Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов отметил, что компании начали грамотнее готовить документацию после семинаров РЭО и Росприроднадзора. Однако, по его словам, еще остаются профильные компании, которые пока не выразили желания войти в реестр. По закону переработчики могут оказывать услуги производителям и импортерам товаров по выполнению нормативов утилизации в рамках РОП и предоставлять соответствующие акты только с момента включения в реестр.