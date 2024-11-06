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Posted 6 ноября, 08:26

Published 6 ноября, 08:26

Modified 6 ноября, 08:28

Updated 6 ноября, 08:28

Фото с заседания конкурсной комиссии

В Белгороде назначили председателя конкурсной комиссии по выборам мэра

6 ноября 2024, 08:26
Фото: Telegram-канал «Депутаты Белгорода». Фото с заседания конкурсной комиссии
Состоялось первое заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности мэра. На нём члены комиссии выбрали председателя, его заместителя, секретаря и счётную комиссию. Подробности сообщили в Telegram-канале «Депутаты Белгорода».

Так, председателем конкурсной комиссии в этому году избрали Любовь Кирееву, а её заместителем — Василия Потрясаева. Секретарём же комиссии стал Андрей Литвинов.

В состав счётной комиссии вошли три человека: Анна Овсянникова, Ирина Чурилова и Михаил Чефранов. Они будут подсчитывать суммарное количество баллов, которые кандидаты на должность мэра наберут в результате конкурса.

Кроме того, на встрече утвердили регламент работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности мэра Белгорода.

Напомним, что участники должны предоставить документы до 29 ноября. Первый этап конкурса состоится уже 6 декабря. За должность поборется и нынешний мэр Валентин Демидов.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Комиссия#Председатель#Белгород#Любовь киреева#Конкурс на замещение главы
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