В Белгороде назначили председателя конкурсной комиссии по выборам мэра

Posted 6 ноября, 08:26
Published 6 ноября, 08:26
Modified 6 ноября, 08:28
Updated 6 ноября, 08:28
Так, председателем конкурсной комиссии в этому году избрали Любовь Кирееву, а её заместителем — Василия Потрясаева. Секретарём же комиссии стал Андрей Литвинов.
В состав счётной комиссии вошли три человека: Анна Овсянникова, Ирина Чурилова и Михаил Чефранов. Они будут подсчитывать суммарное количество баллов, которые кандидаты на должность мэра наберут в результате конкурса.
Кроме того, на встрече утвердили регламент работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности мэра Белгорода.
Напомним, что участники должны предоставить документы до 29 ноября. Первый этап конкурса состоится уже 6 декабря. За должность поборется и нынешний мэр Валентин Демидов.