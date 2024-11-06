Ущерб цемзавода «Цемроса» в Белгороде оценили в 51 млн рублей

Posted 6 ноября, 08:22
Published 6 ноября, 08:22
Modified 6 ноября, 08:24
Updated 6 ноября, 08:24
Росприроднадзор оценил вред, причинённый атмосфере в результате несоблюдения экологических норм на предприятии АО «Белгородский цемент», входящем в группу компаний «Цемрос», в 51,6 миллиона рублей. Компании предложили добровольно возместить этот ущерб, иначе дело передадут в суд.
Напомним, что в 2023 году белгородцы жаловались на выбросы предприятия. Тогда проверка показала почти 30 различных нарушений. Это бывший гендиректор цемзавода Эдуард Андросов пытался скрыть с помощью передачи взятки замдиректора регионального Росприроднадзора, но попал под уголовное дело. Суд назначил ему семь лет условного срока и штраф в миллион рублей.
Также в деле была замешана глава ЦЛАТИ Елена Алёнина, которая организовала встречу между ними и участвовала в передаче денег. Она получила пять лет условного срока, штраф в полмиллиона рублей и запрет на занятие определённых должностей сроком на два с половиной года.