Спасение кота, ущерб атмосфере и увольнение директора обсуждали белгородцы в среду

Posted 6 ноября, 15:30
Published 6 ноября, 15:30
Modified 6 ноября, 15:30
Updated 6 ноября, 15:30
Росприроднадзор оценил ущерб от загрязнения атмосферы заводом «Белгородский цемент» («Цемрос») в 51,6 млн рублей. Компании предложили добровольно выплатить компенсацию: в противном же случае последует судебное разбирательство.
В прошлом году жители Белгорода жаловались на выбросы завода — тогда выявили около 30 нарушений. Бывший директор Эдуард Андросов пытался скрыть нарушения, дав взятку сотруднику Росприроднадзора, но попался правоохранителям: его осудили на семь лет условно и оштрафовали на 1 млн рублей.
Руководитель ЦЛАТИ Елена Алёнина, участвовавшая в передаче взятки, получила пять лет условного срока, штраф 500 тыс. рублей и запрет на работу на определённых должностях на 2,5 года.
Дмитрий Алдаев, директор культурного центра «Октябрь» в Белгороде, объявил в соцсетях о переходе на работу в АНО «Таврида. Арт», но вскоре удалил публикацию. Причины удаления поста он не раскрыл, предложив обсудить это позже.
Позже он подтвердил своё решение редакции Бел.Ру, уточнив, что теперь будет работать в «Тавриде. Арт» на постоянной основе, продолжая курировать федеральную сеть арт-резиденций.
Кто займёт пост директора «Октября» после ухода Алдаева, пока не известно.
Вечером 5 ноября жители двора по улице Попова сообщили о пропавшей кошке, которую искали несколько дней. Спустя три дня они услышали её мяукание из-под стоявшей неподалеку машины — оказалось, что животное спряталось под капотом.
Неравнодушные белгородцы пытались самостоятельно вызвалить кота, но тот не шёл навстречу помощи. На место даже приезжали полицейские: они осмотрели автомобиль, но кота обнаружить не удалось. Водитель такси, арендовавший машину, отсутствовал в городе, а владелец автомобиля отказал в разрешении на вскрытие транспортного средства.
На следующее утро полиция вновь приехала на место, но ни кота, ни признаков его присутствия в машине не нашли. Жители также не знают, где может быть животное. По словам одной женщины, мяуканья не было слышно с вечера предыдущего дня. Возможно, кошка смогла самостоятельно выбраться из-под капота и скрылась в подвале, где, вероятно, находится в состоянии стресса.