Спасение кота, ущерб атмосфере и увольнение директора обсуждали белгородцы в среду

На следующее утро полиция вновь приехала на место, но ни кота, ни признаков его присутствия в машине не нашли. Жители также не знают, где может быть животное. По словам одной женщины, мяуканья не было слышно с вечера предыдущего дня. Возможно, кошка смогла самостоятельно выбраться из-под капота и скрылась в подвале, где, вероятно, находится в состоянии стресса.