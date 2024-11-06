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Posted 6 ноября, 15:30

Published 6 ноября, 15:30

Modified 6 ноября, 15:30

Updated 6 ноября, 15:30

Спасение кота, ущерб атмосфере и увольнение директора обсуждали белгородцы в среду

Спасение кота, ущерб атмосфере и увольнение директора обсуждали белгородцы в среду

6 ноября 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня
Сегодня, 6 ноября, белгородцы обсуждали причинённый цемзаводом атмосфере ущерб, застрявшего под капотом машины кота, а также увольнение директора культурного центра «Октябрь» и его переход на другую работу. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Ущерб, нанесённый цемзаводом, оценили в 51 млн рублей

Росприроднадзор оценил ущерб от загрязнения атмосферы заводом «Белгородский цемент» («Цемрос») в 51,6 млн рублей. Компании предложили добровольно выплатить компенсацию: в противном же случае последует судебное разбирательство.

В прошлом году жители Белгорода жаловались на выбросы завода — тогда выявили около 30 нарушений. Бывший директор Эдуард Андросов пытался скрыть нарушения, дав взятку сотруднику Росприроднадзора, но попался правоохранителям: его осудили на семь лет условно и оштрафовали на 1 млн рублей.

Руководитель ЦЛАТИ Елена Алёнина, участвовавшая в передаче взятки, получила пять лет условного срока, штраф 500 тыс. рублей и запрет на работу на определённых должностях на 2,5 года.

Ущерб цемзавода «Цемроса» в Белгороде оценили в 51 млн рублей
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КЦ «Октябрь» лишится директора

Дмитрий Алдаев, директор культурного центра «Октябрь» в Белгороде, объявил в соцсетях о переходе на работу в АНО «Таврида. Арт», но вскоре удалил публикацию. Причины удаления поста он не раскрыл, предложив обсудить это позже.

Позже он подтвердил своё решение редакции Бел.Ру, уточнив, что теперь будет работать в «Тавриде. Арт» на постоянной основе, продолжая курировать федеральную сеть арт-резиденций.

Кто займёт пост директора «Октября» после ухода Алдаева, пока не известно.

Дмитрий Алдаев покидает пост директора КЦ «Октябрь» в Белгороде
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Спасение белгородского кота?

Вечером 5 ноября жители двора по улице Попова сообщили о пропавшей кошке, которую искали несколько дней. Спустя три дня они услышали её мяукание из-под стоявшей неподалеку машины — оказалось, что животное спряталось под капотом.

Неравнодушные белгородцы пытались самостоятельно вызвалить кота, но тот не шёл навстречу помощи. На место даже приезжали полицейские: они осмотрели автомобиль, но кота обнаружить не удалось. Водитель такси, арендовавший машину, отсутствовал в городе, а владелец автомобиля отказал в разрешении на вскрытие транспортного средства.

На следующее утро полиция вновь приехала на место, но ни кота, ни признаков его присутствия в машине не нашли. Жители также не знают, где может быть животное. По словам одной женщины, мяуканья не было слышно с вечера предыдущего дня. Возможно, кошка смогла самостоятельно выбраться из-под капота и скрылась в подвале, где, вероятно, находится в состоянии стресса.

Полиция: кот, застрявший на трое суток под капотом такси в Белгороде, исчез
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