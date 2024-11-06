Самое время квасить капусту: как это делать и зачем?

Квашеная капуста — одно из древнейших традиционных блюд, известных в славянской кухне. Квашение не только увеличивает срок хранения капусты, но и насыщает её уникальными питательными веществами. Чем полезна квашеная капуста и как её готовить? Расскажем.

Зачем квасить капусту и чем она полезна? Высокое содержание витамина C . Квашеная капуста особенно полезна в осенне-зимний период, когда организму требуется больше витаминов для поддержания иммунитета.

. Квашеная капуста особенно полезна в осенне-зимний период, когда организму требуется больше витаминов для поддержания иммунитета. Пробиотики для кишечника . В процессе брожения капуста обогащается лактобактериями, которые благоприятно влияют на микрофлору кишечника, способствуют пищеварению и укрепляют здоровье кишечника.

. В процессе брожения капуста обогащается лактобактериями, которые благоприятно влияют на микрофлору кишечника, способствуют пищеварению и укрепляют здоровье кишечника. Минералы и витамины. Квашеная капуста содержит железо, калий, магний и витамин К, который необходим для здоровья костей и сердца. Фото: depositphotos/colnihko Капуста в рассоле Ингредиенты: 1 крупный кочан капусты, 2 крупные моркови, 2 л воды, 3 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, специи (по вкусу). Приготовление: 1. Нашинкуйте капусту и натрите морковь, перемешайте и немного разомните, чтобы капуста начала выделять сок. 2. Уложите овощи в чистую банку, утрамбовывая их до плотности. 3. Вскипятите воду, добавьте соль и сахар, перемешайте до растворения и дайте рассолу остыть. 4. Залейте капусту рассолом, чтобы он полностью покрыл её. Оставьте при комнатной температуре на 2-3 дня, каждый день выпуская воздух, прокалывая капусту ножом. 5. На третий день добавьте ещё сахар в рассол, хорошо перемешайте и дайте настояться в холодильнике. Капуста в собственном соку Ингредиенты: 2 средних кочана капусты, 1 крупная морковь, 45 г соли, 1 ч. л. сахара. Приготовление: 1. Тонко нашинкуйте капусту и натрите морковь. 2. Смешайте соль и сахар, посыпьте этой смесью капусту и разомните её руками до появления сока. 3. Уложите капусту в ёмкость, утрамбовывая до краёв, чтобы вся капуста была покрыта соком. 4. Установите сверху пресс (тарелку и груз), оставьте на 2-3 дня при комнатной температуре, периодически выпуская воздух. 5. Через несколько дней переложите капусту в чистые банки и храните в прохладном месте. Квашеная капуста с яблоками Ингредиенты: 2 кг капусты, 200 г свежей моркови, 200 г кисло-сладких яблок, 60 г соли. Приготовление: 1. Нарежьте капусту, добавьте к ней натёртую морковь и посолите. Разомните всё руками, чтобы капуста пустила сок. 2. Нарежьте яблоки ломтиками и добавьте их к капусте. 3. Утрамбуйте всё в банку и поставьте под гнёт. Через 3-4 дня при комнатной температуре квашеная капуста будет готова. 4. Храните готовую капусту в прохладном месте. Фото: proza.ru Калорийность и пищевая ценность квашеной капусты Квашеная капуста — это низкокалорийный продукт, поэтому этот продукт — отличный вариант для диетического питания. Она обладает высоким содержанием клетчатки, витаминов и минералов, поддерживающих здоровье организма. Калорийность : примерно 19–25 ккал на 100 граммов продукта.

: примерно 19–25 ккал на 100 граммов продукта. Белки : 1 г

: 1 г Жиры : 0 г

: 0 г Углеводы : 4–6 г

: 4–6 г Клетчатка: 3 г Витамины в квашеной капусте Витамин C: 23% — квашеная капуста особенно богата витамином C (примерно 20 мг на 100 граммов). Это мощный антиоксидант, который поддерживает иммунитет и улучшает усвоение железа. Витамин K: 15% — в 100 г содержится около 13–16 мкг витамина K, важного для здоровья костей и сердечно-сосудистой системы. Витамины группы B (B6, B9 и B12): 11% — эти витамины поддерживают обмен веществ, нервную систему и способствуют нормальному кроветворению. Квашеная капуста также может содержать небольшое количество витамина B12, что особенно важно для вегетарианцев. Фолиевая кислота (витамин B9): 9% — важна для клеточного деления и необходима для профилактики анемии. Минералы в квашеной капусте Натрий: примерно 660 мг на 100 г квашеной капусты. Он важен для поддержания электролитного баланса, но в большом количестве может вызывать задержку жидкости, поэтому стоит употреблять его умеренно. Калий: около 170–180 мг на 100 г продукта. Калий важен для сердечно-сосудистой системы и помогает поддерживать водно-солевой баланс. Кальций: около 30–35 мг, что поддерживает здоровье костей и зубов. Магний: примерно 13–15 мг. Магний участвует в работе нервной системы и поддерживает нормальный мышечный тонус. Железо: около 1 мг, участвует в доставке кислорода к тканям, поддерживает кроветворение и уровень гемоглобина. Цинк: около 0.3 мг, поддерживает иммунную систему и участвует в регенерации тканей. Клетчатка Квашеная капуста также богата пищевыми волокнами (около 2–3 г на 100 г), которые помогают улучшить пищеварение, регулируют уровень сахара и холестерина в крови и поддерживают здоровую микрофлору кишечника. Источник: rbc.ru Тыква, капуста и немного имбиря: как поддержать свой иммунитет в ноябре Узнать подробнее Читайте также: Ноябрьский завтрак: овсянка с хурмой 7 вредных продуктов, которые мы привыкли считать полезными: мнение экспертов Согреет даже в снежную осень: рецепт тыквенного латте «как в кофейне»