Самое время квасить капусту: как это делать и зачем?

Posted 6 ноября, 16:47
Published 6 ноября, 16:47
Modified 6 ноября, 16:49
Updated 6 ноября, 16:49
Ингредиенты: 1 крупный кочан капусты, 2 крупные моркови, 2 л воды, 3 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, специи (по вкусу).
Приготовление:
1. Нашинкуйте капусту и натрите морковь, перемешайте и немного разомните, чтобы капуста начала выделять сок.
2. Уложите овощи в чистую банку, утрамбовывая их до плотности.
3. Вскипятите воду, добавьте соль и сахар, перемешайте до растворения и дайте рассолу остыть.
4. Залейте капусту рассолом, чтобы он полностью покрыл её. Оставьте при комнатной температуре на 2-3 дня, каждый день выпуская воздух, прокалывая капусту ножом.
5. На третий день добавьте ещё сахар в рассол, хорошо перемешайте и дайте настояться в холодильнике.
Ингредиенты: 2 средних кочана капусты, 1 крупная морковь, 45 г соли, 1 ч. л. сахара.
Приготовление:
1. Тонко нашинкуйте капусту и натрите морковь.
2. Смешайте соль и сахар, посыпьте этой смесью капусту и разомните её руками до появления сока.
3. Уложите капусту в ёмкость, утрамбовывая до краёв, чтобы вся капуста была покрыта соком.
4. Установите сверху пресс (тарелку и груз), оставьте на 2-3 дня при комнатной температуре, периодически выпуская воздух.
5. Через несколько дней переложите капусту в чистые банки и храните в прохладном месте.
Ингредиенты: 2 кг капусты, 200 г свежей моркови, 200 г кисло-сладких яблок, 60 г соли.
Приготовление:
1. Нарежьте капусту, добавьте к ней натёртую морковь и посолите. Разомните всё руками, чтобы капуста пустила сок.
2. Нарежьте яблоки ломтиками и добавьте их к капусте.
3. Утрамбуйте всё в банку и поставьте под гнёт. Через 3-4 дня при комнатной температуре квашеная капуста будет готова.
4. Храните готовую капусту в прохладном месте.
Квашеная капуста — это низкокалорийный продукт, поэтому этот продукт — отличный вариант для диетического питания. Она обладает высоким содержанием клетчатки, витаминов и минералов, поддерживающих здоровье организма.
Витамин C: 23% — квашеная капуста особенно богата витамином C (примерно 20 мг на 100 граммов). Это мощный антиоксидант, который поддерживает иммунитет и улучшает усвоение железа.
Витамин K: 15% — в 100 г содержится около 13–16 мкг витамина K, важного для здоровья костей и сердечно-сосудистой системы.
Витамины группы B (B6, B9 и B12): 11% — эти витамины поддерживают обмен веществ, нервную систему и способствуют нормальному кроветворению. Квашеная капуста также может содержать небольшое количество витамина B12, что особенно важно для вегетарианцев.
Фолиевая кислота (витамин B9): 9% — важна для клеточного деления и необходима для профилактики анемии.
Натрий: примерно 660 мг на 100 г квашеной капусты. Он важен для поддержания электролитного баланса, но в большом количестве может вызывать задержку жидкости, поэтому стоит употреблять его умеренно.
Калий: около 170–180 мг на 100 г продукта. Калий важен для сердечно-сосудистой системы и помогает поддерживать водно-солевой баланс.
Кальций: около 30–35 мг, что поддерживает здоровье костей и зубов.
Магний: примерно 13–15 мг. Магний участвует в работе нервной системы и поддерживает нормальный мышечный тонус.
Железо: около 1 мг, участвует в доставке кислорода к тканям, поддерживает кроветворение и уровень гемоглобина.
Цинк: около 0.3 мг, поддерживает иммунную систему и участвует в регенерации тканей.
Квашеная капуста также богата пищевыми волокнами (около 2–3 г на 100 г), которые помогают улучшить пищеварение, регулируют уровень сахара и холестерина в крови и поддерживают здоровую микрофлору кишечника.
Источник: rbc.ru