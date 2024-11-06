Пожар в многоквартирном доме в Старом Осколе: что известно?

Напомним, что из-за пожара в доме на Льва Толстого в Белгороде в начале октября погибла женщина . Здание планируют капитально отремонтировать.

По информации Telegram-канала «ОК! Старый Оскол», мужчина погиб. Медиа опубликовало заблюренное фото, на котором человек лежит на носилках скорой помощи, предположительно, накрыт синей тканью.

Из-за сильного задымления подъезда пришлось эвакуировать 50 жильцов. Предварительно сообщают, что есть один пострадавший. Что с ним конкретно произошло — не уточняется.

Сообщение о возгорании поступило в 16:38. Огонь возник на 10-м этаже многоквартирного дома. На место прибыли дежурные караулы трёх пожарно-спасательных частей. Огонь им удалось ликвидировать к 17:05.

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