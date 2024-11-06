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Posted 6 ноября, 14:34

Published 6 ноября, 14:34

Modified 6 ноября, 14:36

Updated 6 ноября, 14:36

Кадры горящей квартиры

Пожар в многоквартирном доме в Старом Осколе: что известно?

6 ноября 2024, 14:34
Фото: «Тревожный Старый Оскол». Кадры горящей квартиры
Сюжет
МЧС
Ближе к вечеру старооскольские медиа начали сообщать о столбе дыма в микрорайоне Весенний. Выяснилось, что горит балкон квартиры. Региональный МЧС прокомментировал ситуацию. Без пострадавших не обошлось.

Сообщение о возгорании поступило в 16:38. Огонь возник на 10-м этаже многоквартирного дома. На место прибыли дежурные караулы трёх пожарно-спасательных частей. Огонь им удалось ликвидировать к 17:05.

Из-за сильного задымления подъезда пришлось эвакуировать 50 жильцов. Предварительно сообщают, что есть один пострадавший. Что с ним конкретно произошло — не уточняется.

По информации Telegram-канала «ОК! Старый Оскол», мужчина погиб. Медиа опубликовало заблюренное фото, на котором человек лежит на носилках скорой помощи, предположительно, накрыт синей тканью.

Напомним, что из-за пожара в доме на Льва Толстого в Белгороде в начале октября погибла женщина. Здание планируют капитально отремонтировать.

Видео: «ОК! Старый Оскол». Кадры горящей квартиры
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#Валерия Колесникова#Видео#Старый Оскол#МЧС#Пострадавшие#Эвакуация
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