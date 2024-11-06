Обломок двери и тушка курицы: чем белгородцы избивают родных и близких?

Posted 6 ноября, 10:31
Published 6 ноября, 10:31
Modified 6 ноября, 10:33
Updated 6 ноября, 10:33
Житель села Порубежное Борисовского районе в августе 2024 года напился и поругался со своей супругой, потому что приревновал. Видимо, чтобы «проучить», сначала ударил ладонью по лицу, потом ногой пнул по левому бедру.
Женщина испугалась за свою жизнь и спряталась от мужа на кухне. Тот проник в дом, вооружился ножом и, как в фильме ужасов, пошёл на неё, угрожая убить. Размахивал ножом перед её лицом, порезал ей предплечье. На этом он не остановился: схватил обломок двери и ударил любимую им по голове.
Полиция завела на 33-летнего преступника уголовное дело по статье «Угроза убийством, при наличии оснований опасаться осуществления этой угрозы» (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Ему назначили наказание в виде трёх месяцев ограничения свободы, приговор в силу ещё не вступил.
Необычный предмет выбрала и 64-летняя жительница Чернянского района. Она в июне сильно поругалась с нелюбимой соседкой и избила ту тушкой домашней курицы. Нанесённый потерпевший вред здоровью оценивается как лёгкой степени тяжести.
Суд признал нападавшую виновной за умышленное причинение вреда, вызвавшее «кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия» (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Ей за это дали в два раза больше, чем герои предыдущей истории — шесть месяцев. Приговор в силу также не вступил.