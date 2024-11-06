Обломок двери и тушка курицы: чем белгородцы избивают родных и близких?

Женщина испугалась за свою жизнь и спряталась от мужа на кухне. Тот проник в дом, вооружился ножом и, как в фильме ужасов, пошёл на неё, угрожая убить. Размахивал ножом перед её лицом, порезал ей предплечье. На этом он не остановился: схватил обломок двери и ударил любимую им по голове.