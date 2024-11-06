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Posted 6 ноября, 10:31

Published 6 ноября, 10:31

Modified 6 ноября, 10:33

Updated 6 ноября, 10:33

Белгородцы били близких кулаками, обломком двери и тушкой курицы

Обломок двери и тушка курицы: чем белгородцы избивают родных и близких?

6 ноября 2024, 10:31
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородцы били близких кулаками, обломком двери и тушкой курицы

Сюжет
Уголовное дело
Белгородцы выбирают неожиданные варианты орудия, чтобы нанести вред своим близким и знакомым. В региональной прокуратуре рассказали о двух эпизодах: в одном мужчина ударил свою супругу не только кулаками, но и частью двери, а во втором — женщина вооружилась курицей.

Житель села Порубежное Борисовского районе в августе 2024 года напился и поругался со своей супругой, потому что приревновал. Видимо, чтобы «проучить», сначала ударил ладонью по лицу, потом ногой пнул по левому бедру.

Женщина испугалась за свою жизнь и спряталась от мужа на кухне. Тот проник в дом, вооружился ножом и, как в фильме ужасов, пошёл на неё, угрожая убить. Размахивал ножом перед её лицом, порезал ей предплечье. На этом он не остановился: схватил обломок двери и ударил любимую им по голове.

Полиция завела на 33-летнего преступника уголовное дело по статье «Угроза убийством, при наличии оснований опасаться осуществления этой угрозы» (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Ему назначили наказание в виде трёх месяцев ограничения свободы, приговор в силу ещё не вступил.

Необычный предмет выбрала и 64-летняя жительница Чернянского района. Она в июне сильно поругалась с нелюбимой соседкой и избила ту тушкой домашней курицы. Нанесённый потерпевший вред здоровью оценивается как лёгкой степени тяжести.

Суд признал нападавшую виновной за умышленное причинение вреда, вызвавшее «кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия» (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Ей за это дали в два раза больше, чем герои предыдущей истории — шесть месяцев. Приговор в силу также не вступил.

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