Ногти слезли, но ветрянка хуже: белгородец рассказал, как его семья болела Коксаки

Posted 6 ноября, 14:59
Published 6 ноября, 14:59
Modified 6 ноября, 15:01
Updated 6 ноября, 15:01
Эпидемию коронавируса почти забыли, но вирусы о себе забыть не дают. Теперь Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с заболеваемостью вирусом под названием Коксаки. РПН создали горячую линию из-за частых случаев выявления заболевших вирусом россиян, находящихся в Турции на курорте в Белеке.
Федеральные СМИ сообщают, что энтеровирус, которым является Коксаки, обнаружен уже в девяти регионах России. В этот список вошли Владимирская, Калужская, Московская области, а также Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край, Татарстан и Удмуртия. Сюда же вошла и соседняя с Белгородской областью — Брянская. Правда, позже в местном Роспотребнадзоре эту информацию опровергли.
Белгородская область в список пока не попала. Однако случаи заболевания Коксаки среди жителей Белгородской области были. Об одном из них Бел.Ру рассказал житель Старого Оскола.
В 2022 году он и двое детей переболели этим энтеровирусом. Сначала ситуация семью напугала, поэтому, как оно и бывает, сразу обратились за ответом к интернету. По симптомам Коксаки подошёл. Педиатр на приёме догадку подтвердил.
Как делится белгородец, вирус, вероятно, старший ребёнок «принёс из садика». У него появились пятна на руках и ногах, а потом у старшего сына слезли на ногах ногти. Супруга старооскольца не болела, сам он перенёс заболевание в лёгкой форме.
«Назначали стандартные противовирусные, увлажняющий крем — когда кожа слезала, супрастин — детям. Температура держалась около трёх дней. Сыпь — тоже в районе 3-4 дней. За неделю всё прошло. Других детей в саду не проверяли. Тоже, кажется, кто-то уходил на больничный. Но никаких карантинов не было. <…> После ветрянки и то больше проблем, следы остаются. У нас просто и ветрянкой в семье все одновременно болели, кроме меня», — закончил рассказывать свою историю мужчина.
Вирус данного типа называют «рука — нога — рот», т. к. именно эти части тела он и поражает. Это наиболее распространённые жалобы, по которым Коксаки выявляют. В зависимости от варианта вируса могут появиться разнообразные симптомы:
Основными симптомами также являются:
Однако, как указывает РПН, половина больных болезнь переносит бессимптомно или может отмечать у себя только повышение температуры. Группа риска — это дети до 15 лет.
Ранее «Газете.Ru» о распространяющемся по России вирусе Коксаки дал комментарий доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Юрий Томилин. По мнению специалиста, на это оказали влияние несколько факторов, среди которых он указал и тёплую осень. А в зоне риска оказались не только дети.