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Posted 6 ноября, 14:59

Published 6 ноября, 14:59

Modified 6 ноября, 15:01

Updated 6 ноября, 15:01

Вирусные заболевания

Ногти слезли, но ветрянка хуже: белгородец рассказал, как его семья болела Коксаки

6 ноября 2024, 14:59
Фото: 1MI. Вирусные заболевания

Житель Старого Оскола рассказал, как он и двое его детей болели вирусом Коксаки

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Новости Белгорода
Распространение энтеровируса Коксаки, которым массово заболевают россияне в Турции, Роспотребнадзор взял на контроль. Ранее сообщили, что случаи выявления Коксаки зарегистрировали в 9 регионах РФ. В Белгородской области — пока нет. Но ранее случаи были.

Эпидемию коронавируса почти забыли, но вирусы о себе забыть не дают. Теперь Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с заболеваемостью вирусом под названием Коксаки. РПН создали горячую линию из-за частых случаев выявления заболевших вирусом россиян, находящихся в Турции на курорте в Белеке.

Федеральные СМИ сообщают, что энтеровирус, которым является Коксаки, обнаружен уже в девяти регионах России. В этот список вошли Владимирская, Калужская, Московская области, а также Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край, Татарстан и Удмуртия. Сюда же вошла и соседняя с Белгородской областью — Брянская. Правда, позже в местном Роспотребнадзоре эту информацию опровергли.

Белгородская область в список пока не попала. Однако случаи заболевания Коксаки среди жителей Белгородской области были. Об одном из них Бел.Ру рассказал житель Старого Оскола.

В 2022 году он и двое детей переболели этим энтеровирусом. Сначала ситуация семью напугала, поэтому, как оно и бывает, сразу обратились за ответом к интернету. По симптомам Коксаки подошёл. Педиатр на приёме догадку подтвердил.

Как делится белгородец, вирус, вероятно, старший ребёнок «принёс из садика». У него появились пятна на руках и ногах, а потом у старшего сына слезли на ногах ногти. Супруга старооскольца не болела, сам он перенёс заболевание в лёгкой форме.

«Назначали стандартные противовирусные, увлажняющий крем — когда кожа слезала, супрастин — детям. Температура держалась около трёх дней. Сыпь — тоже в районе 3-4 дней. За неделю всё прошло. Других детей в саду не проверяли. Тоже, кажется, кто-то уходил на больничный. Но никаких карантинов не было. <…> После ветрянки и то больше проблем, следы остаются. У нас просто и ветрянкой в семье все одновременно болели, кроме меня», — закончил рассказывать свою историю мужчина.

Вирус данного типа называют «рука — нога — рот», т. к. именно эти части тела он и поражает. Это наиболее распространённые жалобы, по которым Коксаки выявляют. В зависимости от варианта вируса могут появиться разнообразные симптомы:

  • высыпания на коже;
  • стоматит и герпангина;
  • конъюнктивит;
  • склерит;
  • возможно развитие менингита.

Основными симптомами также являются:

  • лихорадка;
  • боли в мышцах;
  • головные боли или необычная сонливость;
  • боль в горле и животе;
  • тошнота или диарея.

Однако, как указывает РПН, половина больных болезнь переносит бессимптомно или может отмечать у себя только повышение температуры. Группа риска — это дети до 15 лет.

Симптомы заболевания коксакиСимптомы заболевания коксаки
Памятка о вирусном заболевании коксаки: заражение, симптомы, лечение, профилактикаПамятка о вирусном заболевании коксаки: заражение, симптомы, лечение, профилактика
Симптомы заболевания коксаки. Фото: Роспотребнадзор

Ранее «Газете.Ru» о распространяющемся по России вирусе Коксаки дал комментарий доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Юрий Томилин. По мнению специалиста, на это оказали влияние несколько факторов, среди которых он указал и тёплую осень. А в зоне риска оказались не только дети.

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