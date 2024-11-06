Ногти слезли, но ветрянка хуже: белгородец рассказал, как его семья болела Коксаки

Федеральные СМИ сообщают, что энтеровирус, которым является Коксаки, обнаружен уже в девяти регионах России. В этот список вошли Владимирская, Калужская, Московская области, а также Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край, Татарстан и Удмуртия. Сюда же вошла и соседняя с Белгородской областью — Брянская. Правда, позже в местном Роспотребнадзоре эту информацию опровергли.