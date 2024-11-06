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Posted 6 ноября, 13:29

Published 6 ноября, 13:29

Modified 6 ноября, 13:31

Updated 6 ноября, 13:31

Бывший ресторан «Плаза»

На шаг ближе к «зелёной» парковке? В Белгороде разрушили здание ресторана «Плаза»

6 ноября 2024, 13:29
Фото: «Белгород — это интересно». Бывший ресторан «Плаза»

В Белгороде разрушили здание ресторана «Плаза» для будущей парковки

Сюжет
Парковка
На месте здания ресторана «Плаза», которое пустовало много лет, может появиться «зелёная» парковка. Однако точный объект строительства ещё не определён. Фото пустой территории опубликовали в Telegram-канале «Электромир Максимова | Белгород».

В центе Белгорода теперь нет ресторана «Плаза» — здание полностью разрушили и вывезли с места обломки. Фотографиями пустой территории поделились в социальных сетях местные Telegram-каналы.

Теперь на месте «Плазы» появится что-то новое. Ещё осенью 2023 года власти обсуждали новые объекты, которые можно разместить на территории бывшего ресторана. Одним из фаворитов стала идея о размещении «зелёной» парковки на 120 мест.

Также обсуждалось и строительство 50-метрового бассейна, который могли разместить как на месте бывшей «Плазы», так и у ресторана «Лес&Лис» в Сосновке.

Территория бывшего ресторана "Плаза"Территория бывшего ресторана "Плаза"
Территория бывшего ресторана «Плаза»Территория бывшего ресторана «Плаза»
Территория бывшего ресторана "Плаза". Фото: «Электромир Максимова | Белгород»

Напомним, что здание бывшего ресторана «Плаза» неоднократно горело. Последний раз случился в сентябре 2023 года: тогда там загорелся бытовой мусор. Ещё два пожара в «Плазе» произошли в марте и июне 2020 года и четвёртый — в мае 2023 года.

Будет, но не точно: Гладков ответил на вопрос о парковке на месте «Плазы» в Белгороде
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#Александра Склярова#Белгородская область#Парковка#Белгород#Плаза
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