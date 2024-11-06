На шаг ближе к «зелёной» парковке? В Белгороде разрушили здание ресторана «Плаза»

Напомним, что здание бывшего ресторана «Плаза» неоднократно горело. Последний раз случился в сентябре 2023 года: тогда там загорелся бытовой мусор. Ещё два пожара в «Плазе» произошли в марте и июне 2020 года и четвёртый — в мае 2023 года.