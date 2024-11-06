На шаг ближе к «зелёной» парковке? В Белгороде разрушили здание ресторана «Плаза»

Posted 6 ноября, 13:29
Published 6 ноября, 13:29
Modified 6 ноября, 13:31
Updated 6 ноября, 13:31
В центе Белгорода теперь нет ресторана «Плаза» — здание полностью разрушили и вывезли с места обломки. Фотографиями пустой территории поделились в социальных сетях местные Telegram-каналы.
Теперь на месте «Плазы» появится что-то новое. Ещё осенью 2023 года власти обсуждали новые объекты, которые можно разместить на территории бывшего ресторана. Одним из фаворитов стала идея о размещении «зелёной» парковки на 120 мест.
Также обсуждалось и строительство 50-метрового бассейна, который могли разместить как на месте бывшей «Плазы», так и у ресторана «Лес&Лис» в Сосновке.
Напомним, что здание бывшего ресторана «Плаза» неоднократно горело. Последний раз случился в сентябре 2023 года: тогда там загорелся бытовой мусор. Ещё два пожара в «Плазе» произошли в марте и июне 2020 года и четвёртый — в мае 2023 года.