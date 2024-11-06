Как правильно есть хурму, чтобы получать пользу? Отвечает эксперт Роскачества

Posted 6 ноября, 16:45
Published 6 ноября, 16:45
Modified 6 ноября, 16:47
Updated 6 ноября, 16:47
Хурма — это замечательный природный источник витаминов, особенно витамина С и витаминов группы В. Всего 80 граммов хурмы содержат суточную норму витамина В5, который помогает организму вырабатывать энергию и укрепляет нервную систему.
Витамин С способствует повышению сопротивляемости организма вирусам и бактериям, а также участвует в синтезе коллагена, который важен для здоровья кожи, сосудов и связок.
В хурме содержится витамин Р (рутин), который помогает укрепить стенки сосудов, улучшить кровообращение и снизить риск развития атеросклероза. Кроме того, калий, который также присутствует в хурме, способствует нормализации артериального давления, выводя лишнюю жидкость из организма. Именно поэтому хурму рекомендуют людям, которые находятся в группе риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Хурма славится своим богатым микроэлементным составом, что делает её особенно полезной при различных заболеваниях. Калий, входящий в её состав, способствует выведению избыточной жидкости из организма, что особенно ценно для людей с повышенным артериальным давлением. Он помогает поддерживать водно-солевой баланс, снижая риск отёков и способствуя более стабильной работе сердечно-сосудистой системы.
Магний укрепляет сердечную мышцу и поддерживает нервную систему, помогая организму справляться со стрессами и нервным напряжением. Кроме того, он способствует усвоению других микроэлементов, таких как кальций и калий, что делает его важным для профилактики почечнокаменной болезни, так как он выводит излишки натрия из организма.
Йод поддерживает здоровье щитовидной железы, которая регулирует обмен веществ и энергетический баланс. Этот фрукт является одним из немногих растительных источников йода, что особенно полезно для тех, кто не употребляет морепродукты.
Гастроэнтеролог Наталья Гронская рекомендует хурму людям, у которых есть проблемы со стулом. Спелая хурма является хорошим источником грубых пищевых волокон, которые способствуют нормализации работы кишечника. Эти волокна стимулируют перистальтику — процесс сокращения мышц кишечника, что способствует продвижению пищи по пищеварительному тракту и предотвращает запоры.
Однако стоит помнить: недозрелые плоды, богатые танинами, могут вызывать запоры и тяжесть в животе.
Не рекомендуется употреблять хурму при обострениях заболеваний ЖКТ, так как она может раздражать слизистую оболочку и усугублять симптомы. Людям с камнями в почках следует ограничить употребление хурмы из-за мочегонного эффекта, который может выводить кальций, увеличивая риск камнеобразования.
Хурма содержит много углеводов (18,5 г на 100 г), что требует осторожности при диабете. Углеводы усваиваются медленно благодаря танинам, что способствует плавному подъему уровня сахара. Людям с диабетом лучше ограничиться 50-100 г хурмы в день, предварительно проконсультировавшись с врачом. Менее зрелая хурма с меньшим содержанием сахара и большим количеством пищевых волокон подходит для диабетиков.
В среднем, здоровым людям можно употреблять до 2-3 плодов хурмы в неделю (200–300 г в неделю). Это количество поможет извлечь пользу из всех полезных веществ, содержащихся в фрукте, не превышая при этом норму простых сахаров.
Если хурма небольшая, можно включить один плод в день, но важно контролировать общее количество сахара в рационе.
Сушеная хурма содержит больше калорий (до 300 ккал на 100 г) и, несмотря на высокое содержание полезных веществ, не рекомендуется при диабете или склонности к ожирению. Однако вяленая хурма — хороший перекус перед тренировкой, если она вписывается в дневной каллораж.
Варенье из хурмы при быстром приготовлении сохраняет многие витамины и микроэлементы, такие как витамин С, калий, магний, йод и железо.Однако из-за высокой концентрации сахара оно теряет некоторые полезные свойства, особенно по части пищевых волокон, которые в свежем фрукте помогают нормализовать пищеварение. Поэтому его следует употреблять в умеренных количествах, особенно людям с избыточным весом или диабетом. Рекомендуемая порция — не более одной столовой ложки в день.
Для гурманов Наталья Гронская предлагает простой рецепт соуса с хурмой, который поможет разнообразить рацион. Он идеально подойдет к мясным и рыбным блюдам, а также в качестве дополнения к рису.
Ингредиенты:
Приготовление: Очистите хурму, нарежьте на кусочки. Добавьте нарезанный лук, мелко порезанный острый перец и натертый имбирь. Влейте лимонный сок и оливковое масло, перемешайте.
Источник: rskrf.ru