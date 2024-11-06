Как правильно есть хурму, чтобы получать пользу? Отвечает эксперт Роскачества

Варенье из хурмы при быстром приготовлении сохраняет многие витамины и микроэлементы, такие как витамин С, калий, магний, йод и железо.Однако из-за высокой концентрации сахара оно теряет некоторые полезные свойства, особенно по части пищевых волокон, которые в свежем фрукте помогают нормализовать пищеварение. Поэтому его следует употреблять в умеренных количествах, особенно людям с избыточным весом или диабетом. Рекомендуемая порция — не более одной столовой ложки в день.