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Posted 6 ноября 2024, 08:39

Published 6 ноября 2024, 08:39

Modified 6 ноября 2024, 08:41

Updated 6 ноября 2024, 08:41

Гладков: за 4 года на соцконтракты в Белгородской области выделили 2,8 млрд руб

Гладков: за 4 года на соцконтракты в Белгородской области выделили 2,8 млрд руб

6 ноября 2024, 08:39
Фото: Артур Салимов. 1MI.
Сюжет
Хорошие новости
Социальный контракт — один из наиболее эффективных способов борьбы с бедностью и оказания помощи жителям в создании собственного дела. В регионе было заключено 19 800 таких контрактов. Как и кто может его заключить, рассказал губернатор.

Соцконтракт могут заключить малоимущие семьи или одинокие граждане с доходом ниже прожиточного минимума.

Программа продолжает совершенствоваться. Её финансирование увеличилось с чуть более 40 миллионов рублей в 2020 году до 1,5 миллиарда рублей в 2025-м. А недавно было решено упростить условия получения соцконтракта: теперь в нём учитываются доходы только ближайших родственников — супругов и детей, заявление можно подать на «Госуслугах».

Большую часть документов органы соцзащиты запросят самостоятельно, поэтому предоставлять по ним документы не потребуется. Сюда, например, относятся сведения о составе семьи и доходах. Чтобы подтвердить нуждаемость, будут учитываться доходы за три предыдущих месяца.

Решение о том, стоит ли предоставлять поддержку, принимается в течение десяти дней. Срок могут увеличить, если необходимо пройти обучение.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Бедность#Социальная поддержка#Малоимущие семьи#Соцконтракты#Хорошие новости
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