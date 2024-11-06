Гладков: за 4 года на соцконтракты в Белгородской области выделили 2,8 млрд руб

Posted 6 ноября 2024, 08:39
Published 6 ноября 2024, 08:39
Modified 6 ноября 2024, 08:41
Updated 6 ноября 2024, 08:41
Соцконтракт могут заключить малоимущие семьи или одинокие граждане с доходом ниже прожиточного минимума.
Программа продолжает совершенствоваться. Её финансирование увеличилось с чуть более 40 миллионов рублей в 2020 году до 1,5 миллиарда рублей в 2025-м. А недавно было решено упростить условия получения соцконтракта: теперь в нём учитываются доходы только ближайших родственников — супругов и детей, заявление можно подать на «Госуслугах».
Большую часть документов органы соцзащиты запросят самостоятельно, поэтому предоставлять по ним документы не потребуется. Сюда, например, относятся сведения о составе семьи и доходах. Чтобы подтвердить нуждаемость, будут учитываться доходы за три предыдущих месяца.
Решение о том, стоит ли предоставлять поддержку, принимается в течение десяти дней. Срок могут увеличить, если необходимо пройти обучение.