Дмитрий Алдаев покидает пост директора КЦ «Октябрь» в Белгороде

Posted 6 ноября, 08:09
Published 6 ноября, 08:09
Modified 6 ноября, 08:11
Updated 6 ноября, 08:11
Директор культурного центра «Октябрь» Дмитрий Алдаев вечером 5 ноября опубликовал на своей странице в соцсетях информацию о своём решении перейти на работу в АНО «Таврида. Арт». Однако чуть позже белгородец удалил публикацию.
Редакция Бел.Ру решила уточнить у Алдаева, правда ли он принял такое решение. Оказалось, что да.
«Я сейчас совмещаю свою должность директора „Октября“ и куратора федеральной сети арт-резиденций в субъектах РФ, работая в АНО „Таврида. Арт“. Для себя я принял решение, что перехожу на основную работу в АНО „Таврида. Арт“», — сообщил Алдаев.
При этом мужчина не пояснил, почему именно удалил опубликованный им ранее пост, а комментарии предложил дать после возвращения в Белгород, поскольку ехал на тот момент в поезде.
Напомним, что Дмитрий Алдаев до 2017 года возглавлял департамент экономразвития администрации Белгорода, а затем перешёл на должность первого заместителя главы города.
В начале 2018-го он работал в Москве на должности замруководителя представительства правительства Белгородской области при правительстве РФ, а в марте возглавил управление инвестиций и инноваций департамента экономразвития региона.
В сентябре 2019 года он стал новым генеральным директором корпорации «Развитие».