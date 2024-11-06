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Posted 6 ноября, 08:09

Published 6 ноября, 08:09

Modified 6 ноября, 08:11

Updated 6 ноября, 08:11

Дмитрий Алдаев

Дмитрий Алдаев покидает пост директора КЦ «Октябрь» в Белгороде

6 ноября 2024, 08:09
Фото: личная страница Дмитрия Алдаева. Дмитрий Алдаев
Он принял решение перейти на основную работу в АНО «Таврида. Арт» и об этом сообщил в позже удалённом посте на личной странице. Редакция Бел.Ру уточнила подробности.

Директор культурного центра «Октябрь» Дмитрий Алдаев вечером 5 ноября опубликовал на своей странице в соцсетях информацию о своём решении перейти на работу в АНО «Таврида. Арт». Однако чуть позже белгородец удалил публикацию.

Удалённая публикация о смене должностиУдалённая публикация о смене должности
Удалённая публикация о смене должности. Фото: личная страница Дмитрия Алдаева

Редакция Бел.Ру решила уточнить у Алдаева, правда ли он принял такое решение. Оказалось, что да.

«Я сейчас совмещаю свою должность директора „Октября“ и куратора федеральной сети арт-резиденций в субъектах РФ, работая в АНО „Таврида. Арт“. Для себя я принял решение, что перехожу на основную работу в АНО „Таврида. Арт“», — сообщил Алдаев.

При этом мужчина не пояснил, почему именно удалил опубликованный им ранее пост, а комментарии предложил дать после возвращения в Белгород, поскольку ехал на тот момент в поезде.

Напомним, что Дмитрий Алдаев до 2017 года возглавлял департамент экономразвития администрации Белгорода, а затем перешёл на должность первого заместителя главы города.

В начале 2018-го он работал в Москве на должности замруководителя представительства правительства Белгородской области при правительстве РФ, а в марте возглавил управление инвестиций и инноваций департамента экономразвития региона.

Дмитрий Алдаев получил новую должность в Белгороде
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#Александра Склярова#Белгородская область#Таврида#Белгород#Дмитрий Алдаев#Таврида. Арт
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