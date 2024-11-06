Девушка поехала кататься на мопеде с парнем и погибла

Posted 6 ноября, 07:13
Published 6 ноября, 07:13
Modified 6 ноября, 07:15
Updated 6 ноября, 07:15
В один момент водитель не справился с управлением, выехал на обочину, транспортное средство опрокинулось в кювет. Девушка серьёзно пострадала, её доставили в больницу, но помочь не смогли. Она скончалась от полученных травм.
Суд признал белгородца виновным за нарушение в состоянии алкогольного опьянения ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).
Его приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и запрет на управление транспортом на 3 года. Приговор ещё не вступил в законную силу.