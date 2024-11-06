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Posted 6 ноября, 07:13

Published 6 ноября, 07:13

Modified 6 ноября, 07:15

Updated 6 ноября, 07:15

Девушка поехала кататься на мопеде с парнем и погибла

Девушка поехала кататься на мопеде с парнем и погибла

6 ноября 2024, 07:13
Сюжет
ДТП
Ночью, 22 июня, в Алексеевском округе пьяный местный житель решил прокатить на мопеде свою несовершеннолетнюю подругу. Поездка закончилась печально, сообщилм в Следкоме.

В один момент водитель не справился с управлением, выехал на обочину, транспортное средство опрокинулось в кювет. Девушка серьёзно пострадала, её доставили в больницу, но помочь не смогли. Она скончалась от полученных травм.

Суд признал белгородца виновным за нарушение в состоянии алкогольного опьянения ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Его приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и запрет на управление транспортом на 3 года. Приговор ещё не вступил в законную силу.

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