Белгородцы месяц не смогут проехать по одному участку дороги. В чём дело?

В микрорайоне Юго-Западный-2 в Белгороде с девяти утра 14 ноября до восьми вечера 14 декабря ограничат движение транспорта на участке дороги по улице Бурцева от Князя Шереметева до автомобильной объездной до посёлка Комсомольский.