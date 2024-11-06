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Posted 6 ноября, 14:38

Published 6 ноября, 14:38

Modified 6 ноября, 14:47

Updated 6 ноября, 14:47

В Белгороде на месяц перекроют движение на одном участке дороги

Белгородцы месяц не смогут проехать по одному участку дороги. В чём дело?

6 ноября 2024, 14:38
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгороде на месяц перекроют движение на одном участке дороги

В Белгороде на месяц прекратится движение на одной из улиц. Ограничения коснутся микрорайона Юго-Западный-2. Соответствующее распоряжение от 5 ноября администрация города опубликовала в интернете.

В микрорайоне Юго-Западный-2 в Белгороде с девяти утра 14 ноября до восьми вечера 14 декабря ограничат движение транспорта на участке дороги по улице Бурцева от Князя Шереметева до автомобильной объездной до посёлка Комсомольский.

Движение по дороге перекроют из-за проведения работ по устройству инженерных сетей в микрорайоне «Жемчужина».

В мэрии Белгорода предлагают объезжать перекрытый участок дорог по улице Князя Шереметева — улице Курбатова.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Движение#Белгород#Микрорайон
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