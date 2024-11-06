Белгородцы месяц не смогут проехать по одному участку дороги. В чём дело?

Posted 6 ноября, 14:38
Published 6 ноября, 14:38
Modified 6 ноября, 14:47
Updated 6 ноября, 14:47
В микрорайоне Юго-Западный-2 в Белгороде с девяти утра 14 ноября до восьми вечера 14 декабря ограничат движение транспорта на участке дороги по улице Бурцева от Князя Шереметева до автомобильной объездной до посёлка Комсомольский.
Движение по дороге перекроют из-за проведения работ по устройству инженерных сетей в микрорайоне «Жемчужина».
В мэрии Белгорода предлагают объезжать перекрытый участок дорог по улице Князя Шереметева — улице Курбатова.