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Posted 5 ноября, 07:41

Published 5 ноября, 07:41

Modified 5 ноября, 07:43

Updated 5 ноября, 07:43

Гололедица и сильный ветер «порадуют» белгородцев в начале ноября

Ждать ли ещё снега? Погода готовит новые сюрпризы

5 ноября 2024, 07:41
Фото: 1MI.

Гололедица и сильный ветер «порадуют» белгородцев в начале ноября

Сюжет
Погода
Выпадение снега в начале ноября предсказуемо привело к гололедице: прогнозируется, что скользко будет минимум несколько дней. Прогноз погоды на ближайшие три дня сообщили в Гидрометцентре России.

Сегодня, 5 ноября, в Белгородской области ожидается новый снегопад. При этом из-за достаточно тёплой погоды жителей региона предупреждают о возможной гололедице. Кроме того, ожидает сильный ветер — его порывы достигнут 18 м/с.

По данным синоптиков, во вторник максимальная температура ночью составит -7…-1 °С, днём — -4…+3 °С.

Завтра, 6 ноября, в Центральном федеральном округе также ожидается снег, мокрый снег и дождь. Возможна гололедица и порывы ветра до 17 м/с. Столбик термометра остановится в ночное время на -8…-1 °С, в дневное — на -3…+7 °С.

В четверг, 7 ноября, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, температура повысится до -1…+6 °С ночью и +2…+9 °С — днём.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Погода#Гололедица#Белгород#Холодная погода
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