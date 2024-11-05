Ждать ли ещё снега? Погода готовит новые сюрпризы

Posted 5 ноября, 07:41
Published 5 ноября, 07:41
Modified 5 ноября, 07:43
Updated 5 ноября, 07:43
Сегодня, 5 ноября, в Белгородской области ожидается новый снегопад. При этом из-за достаточно тёплой погоды жителей региона предупреждают о возможной гололедице. Кроме того, ожидает сильный ветер — его порывы достигнут 18 м/с.
По данным синоптиков, во вторник максимальная температура ночью составит -7…-1 °С, днём — -4…+3 °С.
Завтра, 6 ноября, в Центральном федеральном округе также ожидается снег, мокрый снег и дождь. Возможна гололедица и порывы ветра до 17 м/с. Столбик термометра остановится в ночное время на -8…-1 °С, в дневное — на -3…+7 °С.
В четверг, 7 ноября, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, температура повысится до -1…+6 °С ночью и +2…+9 °С — днём.