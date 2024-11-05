Ждать ли ещё снега? Погода готовит новые сюрпризы

Завтра, 6 ноября, в Центральном федеральном округе также ожидается снег, мокрый снег и дождь. Возможна гололедица и порывы ветра до 17 м/с. Столбик термометра остановится в ночное время на -8…-1 °С, в дневное — на -3…+7 °С.