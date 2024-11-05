bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 05:45

Published 5 ноября, 05:45

Modified 5 ноября, 05:47

Updated 5 ноября, 05:47

Цыгане

УМВД Белгородской области: сообщения о приезде в регион цыган из Коркино не поступали

5 ноября 2024, 05:45
Фото: Изображение Midjourney. Цыгане

В Белгородской области УМВД заявило, что цыгане из Коркино в регион не прибывали

Сюжет
УМВД
Слухи о прибытии бежавших из Коркино в Курскую область цыган и оказании им защиты со стороны УМВД, по заявлению управления, оказались фейком. Журналисты Бел.Ру узнали, поступала ли в УМВД Белгородской области информация о переселении цыган из Коркино в регион. Как заявили — не поступала.

Из-за событий в Коркино, где убили таксистку Елену Сарафанову, снова поднялись волнения. Жители города после похорон женщины вышли на улицы и отправились в «цыганский квартал». Там всё и случилось. Люди требовали выдать убийцу и чтобы цыгане покинули Коркино.

Обвиняемый по делу — 17-летний цыганский подросток. В отделение полиции его привёз отец. Мальчик оказался глухонемым, поэтому у некоторых граждан, не только у его этнических братьев и сестёр, возникли вопросы и по этому поводу.

Позже появилась информация о том, что бежавшие из Коркино цыгане прибыли в Курскую область и находятся под защитой регионального УМВД. И об этом якобы заявил начальник управления миграционной службы в Курской области Олега Казака. Однако на официальном сайте УМВД появился ответ на данную новость — это фейк.

В Белгородской области подобные новости ещё массово не появлялись. Редакция Бел.Ру решила запросить официальный комментарий в региональном УМВД по вопросу о миграции цыган в область. Там журналистке Бел.ру ответили, что никакой информации «о прибытии граждан цыганского этноса» на территорию Белгородской области в УВМ УМВД не поступало.

Ситуацию для Бел.Ру прокомментировал глава цыганской общины в Белгородской области.

Глава белгородской цыганской общины прокомментировал события в Коркино
Узнать подробнее
Читайте также:
Цыгане из Коркино «эвакуируются» в Курскую область? В МВД сделали заявлениеРазовый конфликт или этническая проблема? Вспоминаем громкие истории с участием цыганДеструктивные стереотипы о цыганах развенчали в Белгороде
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#УМВД#Новости Белгорода#Цыгане#Белгород#Фейк#Миграционная служба#Коркино
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика