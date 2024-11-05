УМВД Белгородской области: сообщения о приезде в регион цыган из Коркино не поступали

Позже появилась информация о том, что бежавшие из Коркино цыгане прибыли в Курскую область и находятся под защитой регионального УМВД. И об этом якобы заявил начальник управления миграционной службы в Курской области Олега Казака. Однако на официальном сайте УМВД появился ответ на данную новость — это фейк.