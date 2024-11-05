УМВД Белгородской области: сообщения о приезде в регион цыган из Коркино не поступали

Posted 5 ноября, 05:45
Published 5 ноября, 05:45
Modified 5 ноября, 05:47
Updated 5 ноября, 05:47
Из-за событий в Коркино, где убили таксистку Елену Сарафанову, снова поднялись волнения. Жители города после похорон женщины вышли на улицы и отправились в «цыганский квартал». Там всё и случилось. Люди требовали выдать убийцу и чтобы цыгане покинули Коркино.
Обвиняемый по делу — 17-летний цыганский подросток. В отделение полиции его привёз отец. Мальчик оказался глухонемым, поэтому у некоторых граждан, не только у его этнических братьев и сестёр, возникли вопросы и по этому поводу.
Позже появилась информация о том, что бежавшие из Коркино цыгане прибыли в Курскую область и находятся под защитой регионального УМВД. И об этом якобы заявил начальник управления миграционной службы в Курской области Олега Казака. Однако на официальном сайте УМВД появился ответ на данную новость — это фейк.
В Белгородской области подобные новости ещё массово не появлялись. Редакция Бел.Ру решила запросить официальный комментарий в региональном УМВД по вопросу о миграции цыган в область. Там журналистке Бел.ру ответили, что никакой информации «о прибытии граждан цыганского этноса» на территорию Белгородской области в УВМ УМВД не поступало.
Ситуацию для Бел.Ру прокомментировал глава цыганской общины в Белгородской области.