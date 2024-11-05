Три дня плачет под капотом: в Белгороде кот застрял в такси

Posted 5 ноября, 19:31
Published 5 ноября, 19:31
Modified 5 ноября, 19:33
Updated 5 ноября, 19:33
Белгородцы сообщили в редакцию, что во дворе дома №18 по улице Попова под капотом белого Renault Logan кричит кот. Он живёт во дворе, жители дома его любят, два дня назад заметили, что он пропал. Обыскали подвалы, а во вторник услышали вопли из-под капота машины.
Водитель автомобиля не отвечает в домовом чате и не открывает двери. Машина зарегистрирована на индивидуальную предпринимательницу. Её телефон нашли, но та ответила, что машину сдала в аренду, а просьбу приехать самой проигнорировала.
В МЧС сообщили, что вскрыть авто могут только в присутствии полиции. Заявку во второй отдел УМВД подали, но там не сказали, когда смогут приехать.
«Помогите, пожалуйста. Возможно, огласка поможет разрешить ситуацию и спасти животное!» — написали горожане.