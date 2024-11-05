Три дня плачет под капотом: в Белгороде кот застрял в такси

Белгородцы сообщили в редакцию, что во дворе дома №18 по улице Попова под капотом белого Renault Logan кричит кот. Он живёт во дворе, жители дома его любят, два дня назад заметили, что он пропал. Обыскали подвалы, а во вторник услышали вопли из-под капота машины.