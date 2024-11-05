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Posted 5 ноября, 19:31

Published 5 ноября, 19:31

Modified 5 ноября, 19:33

Updated 5 ноября, 19:33

В Белгороде три дня не могут вытащить застрявшего под капотом такси кота

Три дня плачет под капотом: в Белгороде кот застрял в такси

5 ноября 2024, 19:31
Фото: прислали читатели Бел.Ру. bel.ru.

В Белгороде три дня не могут вытащить застрявшего под капотом такси кота

Сюжет
Новости Белгорода
На улице Попова в машине третий день кричит кот. Неравнодушные белгородцы пытаются его вызволить, но пока ничего не могут сделать и обратились в редакцию Бел.Ру.

Белгородцы сообщили в редакцию, что во дворе дома №18 по улице Попова под капотом белого Renault Logan кричит кот. Он живёт во дворе, жители дома его любят, два дня назад заметили, что он пропал. Обыскали подвалы, а во вторник услышали вопли из-под капота машины.

Водитель автомобиля не отвечает в домовом чате и не открывает двери. Машина зарегистрирована на индивидуальную предпринимательницу. Её телефон нашли, но та ответила, что машину сдала в аренду, а просьбу приехать самой проигнорировала.

В МЧС сообщили, что вскрыть авто могут только в присутствии полиции. Заявку во второй отдел УМВД подали, но там не сказали, когда смогут приехать.

«Помогите, пожалуйста. Возможно, огласка поможет разрешить ситуацию и спасти животное!» — написали горожане.
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#Евгений Грицков#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Кот застрял в машине
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