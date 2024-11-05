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Posted 5 ноября, 12:00

Published 5 ноября, 12:00

Modified 5 ноября, 12:16

Updated 5 ноября, 12:16

Снова Белгород против Чечни: как идёт голосование за «Народного участкового»

Снова Белгород против Чечни: как идёт голосование за «Народного участкового»

5 ноября 2024, 12:00
Фото: кадр из видео УМВД.
Сюжет
Конкурс
Открыто финальное голосование на XIV Всероссийский конкурс «Народный участковый — 2024». Оно будет проходить до 10 ноября. Белгородцы смогут поддержать своего кандидата — Сергея Наумова.

Полицейский Сергей Наумов работает в приграничье Белгородского района. В его распоряжении находятся Журавлёвка, Малиновка, Красный Хутор, Отрадное, Октябрьский и Петровка.

Он вместе с участниками теробороны помогает местным жителям, в вывозит их из-под обстрелов. Сергей и сам получал боевое ранение во время службы. Подробнее о белгородце мы рассказывали здесь.

Всего в России более 47 тысяч участковых, но на финальный отбор от каждого субъекта отправился лишь один — победитель территориального и регионального этапов конкурса. Конкурировать белгородцу приходится с непростыми соперниками, пользующимися серьёзной поддержкой. Так, по состоянию на 15 часов 5 ноября за белгородца отдали голоса чуть более 140 тысяч человек, но и эти цифры не обеспечивают первое место — лидирует представитель Чеченской республики, получивший уже 220 тысяч «лайков».

Победитель получит внедорожник УАЗ «Патриот» и бронзовую статуэтку.

Проголосовать за Сергея Наумова можно по ссылке.

За одного участника голос можно отдать только один раз. Все накрутки будут фиксироваться и отсеиваться, реальные голоса — обновляться в 12:00 по московскому времени.

Работающий под обстрелами полицейский снова поборется за звание «Народный участковый»
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#Валерия Колесникова#Полицейский#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Конкурс#Народный участковый#Участковый#Приграничье
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