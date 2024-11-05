Снова Белгород против Чечни: как идёт голосование за «Народного участкового»

Posted 5 ноября, 12:00
Published 5 ноября, 12:00
Modified 5 ноября, 12:16
Updated 5 ноября, 12:16
Полицейский Сергей Наумов работает в приграничье Белгородского района. В его распоряжении находятся Журавлёвка, Малиновка, Красный Хутор, Отрадное, Октябрьский и Петровка.
Он вместе с участниками теробороны помогает местным жителям, в вывозит их из-под обстрелов. Сергей и сам получал боевое ранение во время службы. Подробнее о белгородце мы рассказывали здесь.
Всего в России более 47 тысяч участковых, но на финальный отбор от каждого субъекта отправился лишь один — победитель территориального и регионального этапов конкурса. Конкурировать белгородцу приходится с непростыми соперниками, пользующимися серьёзной поддержкой. Так, по состоянию на 15 часов 5 ноября за белгородца отдали голоса чуть более 140 тысяч человек, но и эти цифры не обеспечивают первое место — лидирует представитель Чеченской республики, получивший уже 220 тысяч «лайков».
Победитель получит внедорожник УАЗ «Патриот» и бронзовую статуэтку.
Проголосовать за Сергея Наумова можно по ссылке.
За одного участника голос можно отдать только один раз. Все накрутки будут фиксироваться и отсеиваться, реальные голоса — обновляться в 12:00 по московскому времени.