Снова Белгород против Чечни: как идёт голосование за «Народного участкового»

Всего в России более 47 тысяч участковых, но на финальный отбор от каждого субъекта отправился лишь один — победитель территориального и регионального этапов конкурса. Конкурировать белгородцу приходится с непростыми соперниками, пользующимися серьёзной поддержкой. Так, по состоянию на 15 часов 5 ноября за белгородца отдали голоса чуть более 140 тысяч человек, но и эти цифры не обеспечивают первое место — лидирует представитель Чеченской республики, получивший уже 220 тысяч «лайков».