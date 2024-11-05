С молочной компании белгородского экс-депутата Юдина требуют почти 17 млн рублей

Posted 5 ноября, 05:49
Published 5 ноября, 05:49
Modified 5 ноября, 05:51
Updated 5 ноября, 05:51
Новый иск появился в картотеке судебных дел к белгородскому предприятию. На этот раз в Арбитражный суд Белгородской области поступило исковое заявление от министерства имущественных и земельных отношений региона к АО «Молочная компания „Зелёная долина“».
Подробностей дела пока нет, иск ещё не принят судом, но известно, что требования у министерства 16,9 млн рублей, а категория дела — экономические споры.
«Зелёная долина» принадлежит экс-депутату и крупному предпринимателю в сфере сельского хозяйства Сергею Юдину, а точнее — ООО «Агропромышленный холдинг „Зелёная долина““, где 84% УК компании принадлежит Юдину, а 15% — „МК „Оскол““ с учредителем Юдиным и 1% — ООО „Сбербанк Инвестиции“.
Согласно данным сервиса для проверки контрагентов «Чекко», МК «Зелёная долина» в 2023 году отчиталось о выручке в 883,1 млн рублей, однако чистая прибыль производства упала на 49% и составила 11,7 млн рублей. Такая низкая выручка этого и других предприятий бизнесмена привела к тому, что в топе богатейших белгородцев за 2024 год, составленном Бел.Ру, экс-депутат покинул топ-15 и упал в конец топ-50.