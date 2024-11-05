bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 05:49

Published 5 ноября, 05:49

Modified 5 ноября, 05:51

Updated 5 ноября, 05:51

С молочной компании белгородского экс-депутата Юдина требуют почти 17 млн рублей

С молочной компании белгородского экс-депутата Юдина требуют почти 17 млн рублей

5 ноября 2024, 05:49
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Суд
В Арбитражный суд Белгородской области министерство имущественных отношений подаёт иск на почти 17 млн рублей к молочной компании «Зелёная долина». Владелец производства — Сергей Юдин, который вошёл в топ-50 самых богатейших белгородцев региона в 2024 году.

Новый иск появился в картотеке судебных дел к белгородскому предприятию. На этот раз в Арбитражный суд Белгородской области поступило исковое заявление от министерства имущественных и земельных отношений региона к АО «Молочная компания „Зелёная долина“».

Подробностей дела пока нет, иск ещё не принят судом, но известно, что требования у министерства 16,9 млн рублей, а категория дела — экономические споры.

«Зелёная долина» принадлежит экс-депутату и крупному предпринимателю в сфере сельского хозяйства Сергею Юдину, а точнее — ООО «Агропромышленный холдинг „Зелёная долина““, где 84% УК компании принадлежит Юдину, а 15% — „МК „Оскол““ с учредителем Юдиным и 1% — ООО „Сбербанк Инвестиции“.

Согласно данным сервиса для проверки контрагентов «Чекко», МК «Зелёная долина» в 2023 году отчиталось о выручке в 883,1 млн рублей, однако чистая прибыль производства упала на 49% и составила 11,7 млн рублей. Такая низкая выручка этого и других предприятий бизнесмена привела к тому, что в топе богатейших белгородцев за 2024 год, составленном Бел.Ру, экс-депутат покинул топ-15 и упал в конец топ-50.

С белгородского «УК Зелёная Долина» требуют 8,3 млн рублей через суд
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирская фирма судится с белгородской УК «Зелёная долина» из-за долговС УК «Зелёная долина» и одноимённой кормовой компании требуют 11,9 млн рублейРаботники молочного комплекса ГК «Зелёная долина» написали коллективную жалобу
#Алёна Мальцева#Суд#Арбитражный суд#Зелёная долина#Белгород#Министерство имущественных и земельных отношений#Белгородский бизнес#Экономические споры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика