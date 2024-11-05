С молочной компании белгородского экс-депутата Юдина требуют почти 17 млн рублей

Согласно данным сервиса для проверки контрагентов «Чекко», МК «Зелёная долина» в 2023 году отчиталось о выручке в 883,1 млн рублей, однако чистая прибыль производства упала на 49% и составила 11,7 млн рублей. Такая низкая выручка этого и других предприятий бизнесмена привела к тому, что в топе богатейших белгородцев за 2024 год, составленном Бел.Ру, экс-депутат покинул топ-15 и упал в конец топ-50.