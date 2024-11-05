Просвещение во тьме: чем белгородцы занимались на «Ночи искусств»?

В Белгородском историко-краеведческом музее провели квесторий «Загадки на ночь», посвящённый уникальным предметам и артефактам, экскурсии по выставкам «Люди: факты и артефакты» и «Сами с усами». В квестах любой желающий мог проверить свои знания и навыки, а если нравится работать руками — создать сувенир-магнит со стилизованным изображением музея и цитатой Петра I и блокнот с изображением любимого зверя.