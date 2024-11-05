Просвещение во тьме: чем белгородцы занимались на «Ночи искусств»?

Posted 5 ноября, 14:13
Published 5 ноября, 14:13
Modified 5 ноября, 14:15
Updated 5 ноября, 14:15
Стартовала акция в Белгородском центре народного творчества. Горожане получили возможность заглянуть за кулисы центра, посетить открытые занятия творческих коллективов и увидеть, как проходит репетиционный процесс. Помимо концерта, гостей ждали яркие фотозоны и увлекательные крафтовые игры.
В воскресный день в музее-заповеднике «Прохоровское поле» прошла литературно-музыкальная программа «Жила-была сказка». В ней знакомые всем персонажи русских сказок получили новое звучание: Колобок, например, превратился в бургер и рассказывал зрителям о важности здорового питания. Посмотреть вырезки из программы можно по ссылке.
После этого зрителей ждал кукольный спектакль «Алёнкины истории», основанный на произведении Н. Гернет «Гусёнок», «сказочный маршрут» по территории музея и два мастер-класса: «Закулисье» и «Нарисуй своё настроение».
С нетерпением белгородцы ждали 4 ноября, потому что программа этого дня «Ночи искусств» была самой насыщенной.
В фойе Дворца культуры «Энергомаш» их встретили настольные и активные игры. А для любителей интеллектуальных головоломок организовали семейный квиз «Играем, думаем, решаем». Кульминацией вечера стал концерт творческих коллективов.
Научная библиотека также подготовила логическую игру, лекцию и онлайн-викторину. Кроме того, здесь прошли мастер-классы и спектакль.
В театре кукол состоялось путешествие «Там, на неведомых дорожках», предназначенное для зрителей всех возрастов. Участники от мала до велика прошли по маршруту от кассового зала до художественных мастерских театра.
В ходе квеста гости смогли принять участие в репетиции сказки «Вершки-корешки», а также выполнить задания, зашифрованные в таинственном свитке. Это позволило им почувствовать себя настоящими работниками театра, контролёрами или даже буфетчиками. И всё в сопровождении актёров театра.
Для маленьких белгородцев организовали программу в Белгородской детской библиотеке имени А. Лиханова. Мальчики и девочки участвовали в литературных играх, разгадывали загадки, отплясывали на танцевальном марафоне и пели песни в караоке.
Для любителей фотоискусства в Фотогалерее имени В. А. Собровина провели лекцию «Моё советское детство». Обсуждали тематические фотографии Владимира Лагранжа, Нины Свиридовой, Дмитрия Воздвиженского и уроженца Белгородской области Анатолия Бурьбо 1960-1980-х годов.
Посетители могли послушать рассказы спикера о том, какие детские игры и увлечения были популярны в Советском союзе, какие детские одежда, игрушки и другие явления были характеры для этой эпохи. Или поучаствовать в росписи осеннего значка, изготовлении открытки или декупаже.
Весь вечер в галерее работали выставки «О героях былых времен», «Область длинною в жизнь» и персональная выставка Романа Любимского «Симфония пейзажа».
Здесь же планировался мини концерт Светланы Иванковой «Нежность осени», но он не состоялся по причине ухудшения состояния здоровья артистки.
В выставочном зале «Родина», кроме концерта и мастер-классов, участники акции могли познакомиться с выставкой Марины Шепорнёвой «Что скрывает занавес».
Необычно «Ночь искусств» прошла в театре имени М. С. Щепкина. Она началась с лекции заслуженного работника культуры РФ Раисы Фирсовой «Гений места».
Затем зрители смогли пройти по пути актёров, заглянули под сцену, в репетиционные залы и гримёрку. Провела по потаённым уголкам гостей экскурсовод Татьяна Колчева, а о костюмах рассказала помощник режиссёра Екатерина Городова.
Если кому-то хотелось прогуляться вне группы, они могли прослушать аудиоэкскурсию-вербатим «От Щепкина до Щепкина». В театре также действовала фотовыставка «Театральные семьи», посвящённая, как можно догадаться, супружеским дуэтам актёров.
В библиотеке Белгородского отделения СТД РФ творческую встречу провёл главный режиссёр театра и заслуженный артист России Виталий Бгавин.
Музей-диорама «Огненная дуга» подготовил тематические экскурсии, которые познакомили посетителей с батальным жанром изобразительного искусства. Посетители могли сами собрать по пазлам картины художников. Также можно было провести досуг за просмотром документального фильма «История города. Ржев» или с семьёй сыграть в «настолки»
В Белгородском государственном музее народной культуры открыли экспозиционные залы. В рамках мероприятия организовали разнообразные интерактивы, игру-бродилку и встречу с самобытным художником.
По залам Белгородского государственного литературного музея белгородцы смогли прогуляться атмосферно, хоть и виртуально — с фонариком. А очно там весь день работал «Книжный развал» и проводили интеллектуальные квесты и мастер-классы.
В Белгородском историко-краеведческом музее провели квесторий «Загадки на ночь», посвящённый уникальным предметам и артефактам, экскурсии по выставкам «Люди: факты и артефакты» и «Сами с усами». В квестах любой желающий мог проверить свои знания и навыки, а если нравится работать руками — создать сувенир-магнит со стилизованным изображением музея и цитатой Петра I и блокнот с изображением любимого зверя.
Дети могли посмотреть мультфильм «Равнение на Победу», повествующий об истории Белгородской области.
В стороне не остался и художественный музей. Там, кроме экскурсии, мастер-классов, концертов и квестов, тоже провели интерактивную игру-бродилку «Кино на все времена». Её посвятили золотой эпохе советского кино.
А в филармонии горожане смогли послушать не только музыку, но и спикеров. Все площадки поблагодарили посетителей и сообщили, что ждут их на «Ночь искусств» вновь, но уже в следующий раз.